Seu chocolate sumiu? Hershey’s lança barra com alarme antifurto

A Hershey’s decidiu transformar o consumo de chocolate em uma experiência interativa com a campanha “Barras AntiFurto”, criada pela Publicis Brasil em parceria com a ADT Soluções em Segurança.

A ação utiliza tecnologia bluetooth para alertar os consumidores quando suas barras de chocolate se afastam do raio de segurança estabelecido. O projeto aposta na combinação entre inovação, humor e senso de comunidade para reforçar o vínculo emocional com os fãs da marca.

O sistema funciona por meio de tags com tecnologia Bluetooth Low Energy, coladas diretamente nas embalagens das barras de chocolate. Quando a barra é retirada do ambiente controlado — seja de uma gaveta do escritório, da bolsa ou da despensa —, o aplicativo vinculado envia uma mensagem de alerta para o smartphone do usuário.

As notificações têm tom descontraído, com frases como: “aua barra corre perigo: parece que você não é o único Barra Lover nas redondezas" ou "alguém está fugindo com a sua barra com segundas intenções".

A campanha mira os chamados “Barra Lovers”, como a marca se refere ao público apaixonado por suas barras de chocolate. Ao adotar a linguagem de comunidade e oferecer uma camada de proteção simbólica ao produto, a Hershey’s reforça seu posicionamento emocional. Trata-se de uma estratégia que vai além do consumo e aposta no envolvimento afetivo com o público — uma abordagem cada vez mais comum no marketing contemporâneo.

Segundo a Hershey’s, o projeto busca “fortalecer a ideia de pertencimento e comunidade em torno da marca”. Essa intenção se traduz em uma campanha que utiliza não apenas a embalagem como ponto de contato, mas também a tecnologia como ferramenta de aproximação com os consumidores. O aplicativo que gerencia as tags é compatível com diferentes sistemas operacionais, garantindo acesso à experiência por uma ampla base de usuários.

Barras AntiFurto: Hershey's lança sistema de segurança para chocolate (Divulgação)

A edição limitada das “Barras AntiFurto” será aplicada à linha Special Dark, que reúne chocolates premium. A escolha reforça o caráter especial da ação e trabalha a escassez como um dos gatilhos de desejo — uma tática comum no marketing de produtos de edição limitada. Ao tornar a iniciativa exclusiva, a marca estimula a curiosidade e o interesse pela novidade.

Para divulgar a ação, foi lançado um filme promocional e ativações nas redes sociais. A estratégia reflete uma tendência mais ampla do marketing atual: transformar produtos em experiências. Ao adicionar um elemento de tecnologia e humor à rotina do consumo, a Hershey’s cria uma relação mais envolvente com o público. O diferencial está menos no produto em si e mais na narrativa construída ao redor dele — um modelo cada vez mais adotado por marcas que buscam se destacar no mercado competitivo.

“A proposta da ação é transformar a experiência do consumidor de forma leve e descontraída, mostrando o quanto a marca valoriza essa comunidade que, além de apaixonada, agora também está protegida”, diz Luís Figueiredo, diretor executivo de criação da Publicis Brasil.