Marketing

Oxxo quer transformar pão de queijo em símbolo da marca no Brasil

Rede aposta em campanha com Tiago Abravanel para reforçar um hábito de consumo que já movimenta suas lojas

Tiago Abravanel: ator é a primeira celebridade brasileira em uma campanha do Oxxo (Divulgação)

Tiago Abravanel: ator é a primeira celebridade brasileira em uma campanha do Oxxo (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18h15.

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O Oxxo quer que o consumidor associe suas lojas não apenas à compra rápida de itens do dia a dia, mas também a uma pausa bem específica: para comer pão de queijo. Segundo a empresa, o pão de queijo é o produto de food service mais vendido da rede, com 55% das vendas acontecendo entre 5h e 12h.

O projeto da companhia é transformar esse comportamento já existente em uma associação mais forte com a marca. Para reforçar essa percepção, o Oxxo aproveita o Dia do Pão de Queijo, celebrado nesta segunda-feira, 17, para divulgar uma campanha estrelada pelo ator e influenciador Tiago Abravanel.

“O pão de queijo já ocupa um lugar especial na experiência de quem passa pelo Oxxo, e por isso, a estratégia de influência foi construída a partir dessa conexão. A presença de Tiago Abravanel contribui para destacar essa relação em uma comunicação leve, espontânea e próxima”, comenta Camila Assis, head de marketing e comunicação externa do Oxxo Brasil.

Novo momento da empresa

O movimento de trabalho da marca acontece em um momento importante da operação brasileira do Oxxo. Em fevereiro, a Fomento Económico Mexicano (Femsa) concluiu a separação do Grupo Nós, joint venture que mantinha com a Raízen. Com isso, a Femsa passou a deter integralmente as lojas Oxxo no Brasil, além do centro de distribuição em Cajamar (SP).

De acordo com o último balanço da companhia, a Femsa registrou lucro de US$ 317,3 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 104,3% na comparação anual. No mesmo período, as vendas do Oxxo no Brasil registraram um crescimento de 11,6% nas 634 unidades que operam no país.

Território de marca

A campanha com Tiago Abravanel é o primeiro movimento da rede com uma celebridade brasileira. A escolha amplia a estratégia de influência que vem sendo construída ao longo de 2026 com creators de menor escala.

Em parceria com a Squid, o Oxxo estruturou um ecossistema com mais de 80 creators para trabalhar diferentes campanhas e ocasiões de consumo.

“Estamos consolidando uma estratégia de influência que acompanha a evolução do Oxxo como marca”, diz Assis.

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