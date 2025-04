Dengo e Natura lançam collab sensorial com degustações de chocolate

A multinacional brasileira de higiene e cosmética Natura e a chocolataria Dengo anunciaram uma collab para promover uma experiência sensorial com foco no cacau, ingrediente central da nova linha Natura Ekos Cacau. A colaboração inclui o lançamento de uma edição limitada de barras de chocolate com embalagem assinada pela artista indígena Winny Tapajós.

De acordo com as marcas, a iniciativa busca valorizar o cacau em todas as suas formas e reforçar o uso de ingredientes da biodiversidade brasileira. As barras de chocolate começam a ser vendidas em 14 de abril, exclusivamente na Fábrica Dengo, em Pinheiros, São Paulo, e no e-commerce da marca.

A Natura afirma que a linha Ekos Cacau traz como destaque a manteiga bruta do cacau amazônico, com promessa de estimular a produção de colágeno e promover hidratação intensa da pele. Os produtos utilizam fragrância natural e são fabricados com matéria-prima comprada da cooperativa CEPOTX, no Pará.

Essa colaboração ocorre em meio à alta no preço do cacau. O preço da tonelada negociada em Nova York subiu cerca de 180% desde março de 2023, passando de cerca de US$ 2,9 mil para mais de US$ 8 mil. O movimento é atribuído a quebras de safra em Gana e Costa do Marfim, responsáveis por 70% da produção global, afetadas por condições climáticas adversas.

Segundo as empresas, o cacau utilizado na parceria beneficia cerca de 150 famílias amazônidas. Tanto Natura quanto Dengo possuem certificação do Sistema B, que reconhece empresas comprometidas com práticas sustentáveis e de impacto positivo.

A Dengo informa que a colaboração reflete valores compartilhados com a Natura, como o respeito à biodiversidade e aos produtores locais. A marca de chocolates ressalta que a produção bean-to-bar contribui para a valorização do cacau de origem e aproxima consumidores da cadeia produtiva.

A ação também prevê experiências presenciais

Na Fábrica Dengo, durante o mês de maio, visitantes poderão participar de um tour voltado ao universo do cacau e testar os produtos da linha Natura Ekos Cacau. Já em lojas da Natura, haverá degustações de chocolate nos dias 11 a 13 e 18 a 20 de abril.

Promoções cruzadas fazem parte da estratégia. A Natura informa que clientes que comprarem produtos da nova linha em lojas participantes poderão receber trufas ou barras da Dengo. Já a marca de chocolates promete oferecer descontos em itens da Ekos Cacau para compras acima de R$ 100 em suas unidades.

As marcas posicionam a parceria como uma forma de conectar cuidado pessoal e alimentação em torno de um mesmo ingrediente, com ações voltadas ao ponto de venda e à ativação digital.