Mondelez faz proposta para comprar Hershey's, diz Bloomberg

Dona da Lacta, da Oreo e da Trident, a Mondelez está avaliando comprar a Hershey's, também fabricante de chocolates, segundo a Bloomberg.

A notícia deu uma injeção de ânimo aos papéis da Hershey's, que chegaram a subir 19%, o maior avanço percentual desde 30 de junho de 2016. Os papéis da Mondelez, no entanto, recuavam 2,15%.

A combinação das companhias criaria uma empresa com vendas de US$ 50 bilhões. A Mondelez, avaliada em cerca de US$ 84 bilhões, fez uma abordagem preliminar sobre uma possível combinação, informou a Bloomberg, acrescentando que as discussões estão em estágio inicial e não há certeza de que as negociações resultarão em um acordo.

Procuradas pela agência, a Mondelez quanto a Hershey's se recusaram a comentar.

A Hershey Trust Company, uma entidade filantrópica que tem como único beneficiário a Milton Hershey School, mantém o controle de voto a companhia e sua aprovação é fundamental para um acordo.

A Hershey's já esteve no radar da Mondelez. Em 2016, a companhia tentou comprar concorrente, mas a proposta de US$ 23 bilhões foi rejeitado pela Hersheys. Na época, a Reuters havia informado que a Hershey não estaria disposta a entrar em negociações por uma oferta inferior a US$ 125 por ação.