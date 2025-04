Quanto custa um ovo de Páscoa Ferrero Rocher?

Lançado em 1982 pela Ferrero, uma das maiores fabricantes de chocolate do mundo com sede na Itália, o Ferrero Rocher rapidamente se consolidou como um ícone mundial no mercado de chocolates. A ideia por trás do bombom foi criar uma experiência única de sabor, combinando ingredientes simples e de alta qualidade, como avelãs, chocolate ao leite, wafer crocante e uma cobertura dourada.

A embalagem sofisticada, com papel dourado e caixa elegante, rapidamente se tornou sinônimo de luxo e exclusividade, conquistando consumidores ao redor do mundo e ampliando seu espaço no mercado internacional.

O sucesso do Ferrero Rocher está na combinação perfeita de texturas e sabores, agradando tanto os amantes de chocolate quanto os de frutos secos. O bombom tem um apelo visual, o que o torna uma das principais escolhas para presentes em datas comemorativas, como a Páscoa

Para a data, o bombom Ferrero Rocher continua a ser um dos grandes destaques da marca, mas a verdadeira estrela são os ovos de Páscoa. Disponíveis nas versões ao leite e dark, eles vêm com quatro unidades do icônico bombom dentro.

As avelãs continuam sendo o ingrediente principal, e para garantir a melhor experiência de sabor, a marca conta com "torradores mestres" que realizam a torrefação das avelãs de forma delicada, preservando sua qualidade e frescor.

Quanto custa

O preço sugerido para o ovo Ferrero Rocher de 225 gramas é de R$ 106,99, mas este valor pode variar conforme a região ou o mercado.

Marcas Ferroro

A Ferrero é uma das marcas mais reconhecidas globalmente, com presença em mais de 150 países. No Brasil, a marca está estabelecida desde 1994, e, três anos depois, inaugurou sua fábrica em Poços de Caldas (Minas Gerais). Em 2016, a fábrica passou por um processo de ampliação que dobrou sua capacidade de produção.

Além do Ferrero Rocher, a empresa é responsável por outras marcas de grande sucesso, como Kinder, Nutella, Tic Tac e Raffaello, consolidando-se como líder no segmento de produtos de confeitaria e chocolates no país e no mundo.