Lista revela os 100 melhores gestores do mercado publicitário brasileiro

O Amigos do Mercado, iniciativa que há oito anos busca tornar o mercado mais amigável por meio de networking, ajuda mútua e troca de informações sobre o mercado publicitário, acaba de divulgar, com exclusividade para EXAME, a lista do Top 100 Gestores de 2024/25 (confira os nomes abaixo).

A seleção, realizada por meio de votação entre os mais de 60 mil membros da comunidade, reconheceu os líderes que mais inspiraram e ajudaram a construir um setor mais amigável e conectado.

Na 8ª edição do Top 100 Gestores, cada um dos profissionais do Amigos do Mercado pode indicar até 12 líderes, divididos entre agências de publicidade, veículos de comunicação, mercado anunciante e outras empresas ou entidades do nosso setor.

Para fomentar a troca de experiências e o networking entre os profissionais, o Amigos do Mercado promove uma série de eventos presenciais em diversas regiões como, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, entre outras capitais.

Prêmio Amigos do Mercado

CEO do Amigos do Mercado, Marcos Braga destaca que os 100 gestores mais influentes, além do prestígio, serão responsáveis por indicar os 180 finalistas ao Prêmio Amigos do Mercado, uma premiação que celebra os melhores profissionais de cada área do mercado publicitário.

As 18 categorias abrangem as principais atividades do setor, desde criação e planejamento até atendimento e mídia. “A ideia é que a conexão destes líderes colabore para a construção de um mercado publicitário melhor”, diz Braga.

Os profissionais selecionados também farão parte da formação do júri dos principais eventos da comunidade, como o Festival Élan e o Prêmio Amigos do Mercado.

Conheça a lista Top 100 Gestores 2024/25