Após vender 300 mil copos, Cacau Show relança Ursinhos Carinhosos

Depois de comercializar 300 mil unidades em menos de um mês, a Cacau Show anuncia a segunda edição do Copo Surpresa Ursinhos Carinhosos. A partir desta segunda-feira, 17, o produto volta às cafeterias da rede, desta vez com soda italiana nos sabores cereja, pêssego e maçã-verde.

Na primeira edição, o Copo Surpresa esgotou o estoque em menos de um mês.Diante do desempenho da primeira edição, a companhia dobrou a produção para atender à demanda.

"A primeira edição foi um verdadeiro fenômeno de vendas e engajamento nas redes sociais. Só poderíamos voltar com o projeto em maior quantidade, justamente para garantir que mais pessoas aproveitem a experiência", destaca Daniel Roque, VP de negócios da Cacau Show.

Investimento em licenciados

Segundo a Cacau Show, a aposta na categoria de licenciados vem crescendo graças ao impacto gerado nas vendas. De acordo com dados da empresa, na Páscoa deste ano, das 75 novidades exclusivas do portfólio, 19 eram marcas licenciadas, o equivalente a 25% dos lançamentos.

A parceria com a franquia Ursinhos Carinhoso começou em 2023, mais especificamente com um ovo de Páscoa. Desde então, o volume de produtos envolvendo a franquia e comercializados pela Cacau Show aumentou 20 vezes.

A ação combina o consumo da bebida e a experiência de descobrir qual dos dez chaveiros de pelúcia está escondido na embalagem. Entre as opções estão Zangadinho, Animadinha, Amorosa, Carinhosa e Ursinho dos Desejos.

O produto custa R$ 49,90 para clientes cadastrados no programa Cacau Lovers.

Novidades na esteira

A Cacau Show também aproveita a ativação para lançar uma nova categoria de gelatos. A partir de 1º de setembro, a marca passa a vender os Mini Gelatos Ursinhos Carinhosos, nos sabores Tutti-Frutti e Algodão Doce.

Segundo a companhia, esse é o primeiro gelato oficial dos Ursinhos Carinhosos no Brasil. Os produtos estarão disponíveis nas lojas da Cacau Show que contam com gelaterias, por R$ 9,90 para clientes cadastrados no Cacau Lovers.