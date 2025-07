Setor de leite repudia campanha com 'mamíferos' da NotCo, associada à Parmalat

Uma coalizão de produtores e laticínios brasileiros, incluindo a Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) e a Viva Lácteos, publicou um comunicado veemente em repúdio à campanha publicitária da foodtech chilena NotCo, que, segundo o setor, "difama o leite e desinforma a população".

As entidades exigem a "interrupção imediata da distribuição do conteúdo por parte das plataformas de serviços digitais, obedecendo à orientação de coibição de fake news," e também cobram "providências frente aos danos sofridos pelo setor produtivo."

As peças foram acusadas de "associar o leite a doenças gastrointestinais de forma generalizada, sem embasamento científico ou compromisso com a verdade."

A polêmica começou logo após a veiculação da campanha nas redes sociais. Criado pela agência David, o filme, inspirado no comercial “bebês mamíferos” da Parmalat, sucesso nos anos 1990, aposta no humor e em elementos nostálgicos para sugerir possíveis efeitos negativos do leite de origem animal e apresentar os produtos vegetais da linha NotMilk como alternativa.

Em cena, adultos fantasiados como animais — em alusão direta à campanha da Parmalat — aparecem com desconfortos após consumir leite comum, até descobrirem a versão vegetal da marca. Em nota na terça-feira, 2, Renato Simon, diretor de criação da David, disse: "Não estamos dizendo que beber leite é errado, mas não é para todos os mamíferos."

No último sábado, 12, o Conar concedeu uma liminar para a retirada imediata da campanha. A medida, obtida pela EXAME, foi tomada após representação da Lactalis, licenciada da Parmalat no Brasil, que acusa a NotCo de violar direitos autorais, depreciar o leite de vaca e divulgar informações enganosas sobre o alimento.

Até domingo, 13, o vídeo intitulado Bichinhos NotMilk ainda estava disponível no YouTube, mas foi retirado do ar posteriormente. A NotCo confirmou na segunda, 14, ter sido notificada pelo Conar e informou que apresentará sua defesa por meio da assessoria jurídica.

Em nota, destacou ainda que, "além da liberdade de escolha dos consumidores, existe uma demanda crescente por alternativas inovadoras e sustentáveis, o que reforça o propósito da marca de oferecer produtos que combinam sabor, nutrição, responsabilidade e tecnologia."

Setor lácteo reage

O comunicado das entidades representativas do setor lácteo brasileiro, também obtido pela EXAME, aponta que a NotCo "se apropria de símbolos da memória afetiva do povo brasileiro" para tentar desacreditar o produto, utilizando uma "linguagem totalmente inapropriada e jocosa" para "incitar medo e desinformação".

Em resposta, o documento reforça os benefícios do leite, destacando-o como um "alimento de origem animal rico em vitaminas, cálcio e de alto valor biológico." Trata-se de uma "fonte acessível de proteína", presente na dieta de milhões de brasileiros e recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde como “alternativa indispensável para uma dieta saudável e para o desenvolvimento humano adequado”.

Além do valor nutricional, as entidades ressaltam a importância econômica da cadeia do leite no Brasil. O setor reúne mais de 1 milhão de produtores, responsáveis por um rebanho de 15,6 milhões de vacas que produzem 35 bilhões de litros por ano, gerando renda em todas as regiões do país.

O repúdio é assinado por cinco entidades: Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite), Viva Lácteos – Associação Brasileira de Laticínios, Associação Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios (G100), Associação Brasileira da Indústria de Queijo (ABIQ) e Associação Brasileira de Leite Longa Vida (ABLV).

Elas afirmam que o ataque não atinge apenas a empresa diretamente envolvida na campanha “Mamíferos”, mas "todos os consumidores, produtores e empresas que atuam com leite no país."

Veja a nota da NotCo na íntegra

A NotCo confirma ter sido notificada pelo CONAR em relação à recente campanha publicitária da marca, e informa que apresentará sua defesa por meio de sua assessoria jurídica. A empresa reafirma seu compromisso com a ética publicitária, o cumprimento das normas legais e o respeito ao ambiente concorrencial. Ainda, reitera que está atenta às necessidades do mercado e da sociedade, especialmente no que diz respeito à garantia da segurança, saúde e bem-estar. Acredita que, além da liberdade de escolha dos consumidores, há uma demanda crescente por alternativas inovadoras e sustentáveis, o que reforça o propósito da marca de oferecer produtos que unam sabor, nutrição, responsabilidade e tecnologia.

Veja a nota do setor lácteo na íntegra

Produtores e Laticínios, em coalizão, repudiam ataque da NotCo e reforçam benefícios do leite à saúde humana

Reunidas em prol da saúde humana e da verdade e, em face de recente campanha publicitária difamatória veiculada nas mídias sociais pela empresa NotCo, as entidades representativas do setor lácteo brasileiro esclarecem:

. O leite é um alimento de origem animal rico em vitaminas, cálcio e de alto valor biológico. É uma fonte de proteína de custo acessível a milhares de famílias brasileiras, integrando a dieta de diferentes faixas etárias e classes sociais. Sua produção envolve mais de 1 milhão de produtores no país, responsáveis por um rebanho de 15,6 milhões de vacas que rendem 35 bilhões de litros ao ano, gerando renda em todas as regiões do Brasil. Alimento de alto valor nutricional, o leite é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde como alternativa indispensável para uma dieta saudável e devido desenvolvimento humano.

. A campanha veiculada pela empresa NotCo e assinada pela agência David representa um desserviço ao associar o leite a doenças gastrointestinais de forma generalista, sem embasamento científico e compromisso com a verdade. As peças se apropriam de símbolos da memória afetiva do povo brasileiro na tentativa de desacreditar o produto leite sem compromisso com a sociedade, tampouco com a saúde pública. Valendo-se de uma linguagem totalmente inapropriada e jocosa, a NotCo incita medo e desinformação.

. A posição do setor lácteo contrária à campanha foi referendada na sexta-feira (4/7) pelo Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária (Conar), que recomendou a retirada das peças de circulação.

. Em face do aqui exposto, as entidades abaixo assinadas exigem a imediata interrupção da distribuição desse conteúdo por parte das plataformas de serviços digitais obedecendo à orientação de coibição de Fake News. Também se demanda providências frente aos danos sofridos pelo setor produtivo. Entende-se que o ataque atinge não apenas a empresa diretamente associada à campanha Mamíferos, mas a todos os consumidores, produtores e empresas que trabalham com leite no país.

Brasília, 8 de julho de 2025.