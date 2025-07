Conar manda tirar do ar campanha da NotCo com 'mamíferos' após repesentação da Parmalat

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) concedeu uma liminar para a retirada imediata da nova campanha da NotCo, inspirada na peça clássica dos “bebês mamíferos” da Parmalat, sucesso nos anos 1990.

Criada pela agência David, a nova campanha da foodtech chilena usa humor e elementos nostálgicos para sugerir efeitos negativos do leite de origem animal e apresentar os produtos vegetais da linha NotMilk.

Em cena, adultos fantasiados como animais — em alusão direta à campanha da Parmalat — aparecem com desconfortos após consumir leite comum, até descobrirem a versão vegetal da marca.

A medida do Conar, obtida pela EXAME, foi tomada após representação da Lactalis, licenciada da Parmalat no Brasil, que acusa a NotCo de violar direitos autorais, depreciar o leite de vaca e divulgar informações enganosas sobre o alimento.

'Uso indevido de campanha icônica e desinformação'

No documento, também obtido pela EXAME, a Lactalis alega que a campanha da NotCo se apropriou da memória afetiva da campanha “Mamíferos Parmalat”, veiculada nos anos 1990 e relançada em 2007 e 2015.

Segundo a empresa, a NotCo usou expressões como “lembra dos bichinhos?” e apresentou atores adultos como os “bichinhos que cresceram”, em referência direta à peça original. A Lactalis sustenta que a marca "Mamíferos" é registrada por Tom Arma e utilizada sob licença mediante pagamento.

Além disso, a empresa aponta que a NotCo associou o consumo de leite de vaca a sintomas como inflamação, inchaço e dor de estômago, em frases como “O búfalo falou que inflamou…” e “O tigre de bengala… tá inchado também”.

Para a Parmalat, essas mensagens desinformam o consumidor, vão contra recomendações de órgãos como o Ministério da Saúde e a OMS e depreciam a categoria do leite UHT.

Em outro trecho, a Lactalis cita um teaser da campanha que afirma que “mentiras” foram contadas na infância do consumidor e seriam desvendadas pelo Not Milk. Para a empresa, a campanha configura concorrência desleal, uso indevido de ativos de marca e tentativa de desvio de clientela.

Conar avalia que mensagens podem induzir ao erro

Em sua decisão, o conselheiro relator Luiz Celso de Piratininga Jr. afirmou que a campanha da NotCo remete visual e conceitualmente à peça original da Parmalat, sem apresentar proposta criativa própria.

O parecer também cita que os anúncios veiculados podem induzir o consumidor ao erro ao sugerirem efeitos negativos associados ao consumo de leite, contrariando orientações de autoridades sanitárias.

Com base nisso, o Conar considerou estarem “presentes as hipóteses para concessão da medida de urgência”, conforme previsto nos incisos I e II do artigo 30 do Regulamento Interno do Conselho de Ética, e determinou a “sustação dos anúncios objeto da presente representação” até nova deliberação.

Até o fechamento desta reportagem, o vídeo da campanha, intitulado Bichinhos NotMilk, segue disponível no YouTube e soma mais de 90 mil visualizações. A EXAME procurou a NotCo, mas não obteve retorno.

O processo segue agora para instrução e posterior julgamento pelo Conselho de Ética. As partes ainda podem se manifestar sobre eventual interesse em conciliação.

Compare abaixo os vídeos das campanhas da NotCo e da Parmalat