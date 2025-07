Lembra dos bebês mamíferos? Eles cresceram (e estão estufados) na nova campanha da NotCo

A NotCo decidiu revisitar um dos maiores sucessos da publicidade brasileira para lançar a nova fase da linha NotMilk. Inspirada na icônica campanha dos “mamíferos” da Parmalat, exibida pela primeira vez em 1996, a foodtech chilena aposta no humor e na memória afetiva para mostrar que o leite de origem animal não funciona para todos — e apresentar suas alternativas vegetais como opções funcionais e mais leves.

Criada pela agência David, com produção da O2 Filmes e trilha da Mr. Pink, a nova campanha traz adultos fantasiados como animais — em referência direta à peça original — que aparecem tristes e com a barriga inchada após consumirem leite de vaca. A transformação acontece quando eles experimentam o NotMilk: os personagens voltam a sorrir, ganham leveza e se livram do desconforto.

"Com o tempo, muita gente acaba descobrindo alergias, intolerâncias ou outras questões com o leite de vaca. É um assunto delicado, mas nada como o bom humor para ajudar a digerir tudo isso. Não estamos dizendo que beber leite é errado, mas definitivamente não é para todos os mamíferos", diz Renato Simon, diretor de criação da David.

Assim como na campanha da Parmalat, criada pela DM9DDB, os bichinhos de pelúcia — febre entre as crianças nos anos 1990 — também estão de volta. Agora, os personagens adultos interagem com as versões atualizadas dos brinquedos, como forma de criar uma ponte entre gerações.

"Mais uma vez a galera da David brilhou e como um bom intolerante à lactose que sou, minha identificação com a campanha de NotMilk foi instantânea. Nos divertimos montando uma floresta de papel higiênico para colocar mamíferos adultos sofrendo de cólica, gases e inchaço abdominal?", diz Paulinho Caruso, diretor da O2.

Além de reforçar o vínculo emocional, a campanha marca o relançamento da linha NotMilk em uma realidade na qual, segundo a pesquisa “Opinaia Brand Track”, 91% dos brasileiros consomem algum tipo de leite semanalmente, mas apenas 19% optam por versões vegetais.

“Queremos que mais consumidores experimentem o NotMilk para desmistificar a ideia de que o leite vegetal não é gostoso, seja porque nunca provaram ou não tiveram uma experiência como essa em outras marcas. Temos a maior taxa de lealdade da categoria, pois quem experimenta, gosta e fica”, afirma Fernanda Schwarzstein, head de marketing da NotCo no Brasil.

A executiva reforça o poder da nostalgia como ferramenta de conexão. “É uma estratégia poderosa que desperta emoções e fortalece a conexão entre marcas e consumidores, não à toa, grandes marcas do mercado de alimentos e beleza, por exemplo, estão retornando com a venda de produtos icônicos da década de 90", diz. "Com essa nova campanha queremos entregar essa sensação para quem vai consumir os nossos produtos, e ao mesmo tempo, despertar curiosidade nos mais jovens", complementa.

A ação está sendo trabalhada nos canais digitais da NotCo — YouTube, Instagram, Facebook e TikTok — e também conta com brindes e prêmios limitados. A foodtech busca repetir o impacto cultural da campanha original, considerada um marco da publicidade nacional e responsável por alavancar a Parmalat à liderança no mercado de laticínios durante vários anos.

Nova fase da linha

O relançamento do NotMilk também inclui novidades no portfólio e mudanças nas embalagens. Dois novos produtos estreiam a fase atual: o NotMilk Proteína, leite vegetal com 7g de proteína por porção, e o NotMilk Aveia, que tem quatro ingredientes e selo clean label.

As embalagens também foram reformuladas, com design mais tecnológico, foco em indulgência e destaque para modos de uso e benefícios nutricionais. Além dos lançamentos, a linha continua com versões como NotMilk Original, NotMilk Zero, NotMilk Semi, NotMilk Chocolate, NotMilk Café Caramelo, NotMilk Barista e NotMilk Kids.

“O grande diferencial é oferecer a mesma experiência do leite animal — incluindo sabor, textura, performance em receitas e espuma no café — e, ao mesmo tempo, atender a outras necessidades reais dos consumidores, como alergias e intolerâncias. É uma solução que aprimora a alimentação de forma completa”, garante a head de marketing da NotCo no Brasil.

Relembre a campanha Mamíferos, da Parmalat