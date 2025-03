Marketing de nostalgia: como marcas usam memórias afetivas para conquistar consumidores

O marketing de nostalgia tem ganhado força nos últimos anos, com marcas de diferentes setores resgatando memórias afetivas para criar conexões emocionais com seus consumidores. A estratégia inclui desde produtos licenciados como itens de Harry Potter e Star Wars até experiências imersivas, com o objetivo de estabelecer laços duradouros. Segundo a empresa de pesquisa Grandview Research, somente os itens licenciados devem crescer 5,5% ao ano, atingindo US$ 420 bilhões até 2030.

No Brasil, exemplos de sucesso incluem o relançamento de produtos que fizeram sucesso no último século, como a Boneca da Xuxa, que esgotou em 24 horas, e os chocolates da Turma da Mônica, que faturaram R$ 5 milhões em dois meses. Além disso, marcas de maquiagem como Quem Disse, Berenice? também têm apostado na nostalgia, com uma linha inspirada em Harry Potter, com a expectativa de quadruplicar a receita gerada por colaborações anteriores.

Essa tendência é impulsionada, entre outros fatores, por sentimentos de insegurança e o desejo de conforto exacerbados pela pandemia, que fazem com que tanto os jovens da geração Z quanto consumidores mais velhos busquem reconectar-se com um passado idealizado.

No primeiro episódio do 'Marketing Trends', série de vídeos explicativos e videocast da editoria de Marketing da EXAME, você pode conferir mais sobre o impacto do marketing nostálgico e as apostas que marcam essa tendência.