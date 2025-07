De bebês mamíferos ao garoto Bombril: relembre 5 campanhas que marcaram época

Eles estão de volta — e com a barriga estufada. Quase três décadas após ganharem o coração dos brasileiros na campanha da Parmalat, os "bebês mamíferos" reapareceram, agora adultos, na nova propaganda da NotCo. Criada pela agência David, a peça aposta no humor e na nostalgia para relançar a linha NotMilk e reforçar a ideia de que o leite de vaca não é para todos.

Na nova campanha, adultos fantasiados como animais — em referência direta à peça veiculada em 1996 — surgem desconfortáveis após consumir leite de origem animal. A transformação acontece quando conhecem o NotMilk, que promete leveza e sabor sem lactose.

A proposta é conectar gerações e reforçar um laço emocional com o consumidor, estratégia que tem ganhado força entre grandes marcas. “A nostalgia é uma ferramenta poderosa que desperta emoções e fortalece a conexão entre marcas e consumidores”, diz Fernanda Schwarzstein, head de marketing da NotCo no Brasil.

A volta dos mamíferos é também uma oportunidade para relembrar outros comerciais que marcaram gerações no Brasil. A EXAME reuniu cinco campanhas que ajudaram a moldar o imaginário publicitário brasileiro — entre bordões, personagens icônicos e jingles que seguem na memória. Confira abaixo.

5 campanhas que marcaram época

1. Bombril – 1001 utilidades

Durante décadas, o garoto-propaganda da Bombril, interpretado por Carlos Moreno, fez história na TV com humor e linguagem direta. O bordão “1001 utilidades” se tornou sinônimo do produto.

2. Primeiro sutiã – Valisère

Veiculada em 1987, a campanha trouxe sensibilidade e representatividade ao mostrar o ritual de passagem da adolescência com a frase “O primeiro sutiã a gente nunca esquece”.

3. Quer pagar quanto? – Casas Bahia

Um dos slogans mais conhecidos do varejo, a frase dita pelo personagem Fabiano ganhou força ao dialogar diretamente com o bolso do consumidor.

4. Não é assim uma Brastemp – Brastemp

A campanha virou referência ao destacar a superioridade da marca de forma sutil e bem-humorada, com o jargão “Não é assim uma Brastemp”, hoje usado no vocabulário cotidiano.

5. Mamíferos – Parmalat

Com bebês vestidos de animais e pelúcias colecionáveis, a campanha lançada nos anos 1990 foi responsável por posicionar a Parmalat na liderança do setor e se tornou um ícone da publicidade brasileira.

Mais do que vender produtos, essas campanhas ajudaram a construir marcas com forte apelo emocional — e a nova investida da NotCo mostra que revisitar o passado pode ser um caminho eficaz para dialogar com o presente.