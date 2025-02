Rio Open: Fila comemora recorde de vendas e anuncia renovação de contrato

Fora da quadra Guga Kuerten, no meio do Jockey Clube do Rio de Janeiro, outras disputas foram travadas. Não estava em jogo o título do Rio Open, um ATP de nível 500, o maior torneio de tênis masculino da América do Sul, e sim a atenção do cliente.

Nos lounges exclusivos e nas áreas comuns, as marcas patrocinadoras fizeram ativações para atrair consumidores. Depois de nove dias de disputas, a Fila encerrou sua participação no Rio Open com números a comemorar. E a confirmação da renovação do contrato pelo menos até 2026.

Sucesso de vendas

A loja da Fila foi um dos espaços mais movimentados do evento, com um fluxo constante de visitantes e fãs atrás de lançamentos e de produtos exclusivos com o selo do Rio Open. Durante o torneio, foram vendidas mais de 70 mil peças, um aumento de 37% em relação ao ano anterior.

A marca não divulga faturamento, mas diz que houve um crescimento de 27% na comparação com 2024. Segundo a diretoria de marketing da Fila, uma das razões do sucesso foi o número expressivo de SKUs, mais de 500, incluindo itens com a marca do torneio.

Entre os lançamentos um destaque foi o FX-25, novo modelo de tênis da Fila. A coleção Sports Club foi desenvolvida especialmente para o Rio Open. E a linha Casa Fila trouxe uma combinação de estilo e inovação.

Os produtos foram de acessórios acessíveis, como a faixa de cabeça vendida por 59,90 reais, a itens de alta tecnologia e performance, como o tênis Racer Carbon, com preço de 1.199,99 reais. O tíquete médio girou em torno de 500 reais.

Clínica de tênis no Copacabana Palace

Durante o torneio a Fila promoveu uma clínica de tênis na quadra de piso duro do Copabacana Palace, ministrada pelo ex-tenista e comentarista Fernando Meligeni, para jornalistas, convidados do hotel e celebridades.

A loja da Fila foi ponto de encontro de celebridades e influenciadores, como Adriane Galisteu, Mariana Ximenes, Francisco Vitti, Paola Antonini, Letícia Colin, Flávia Saraiva, Paulo Rocha, Cacá Bueno, Anna Fasano, Joaquim Lopes e Manu Cit. Muitos fizeram posts nas redes sociais, gerando engajamento para a marca.

A Fila também ganhou visibilidade com patrocínio de tenistas durante a competição. Rafael Matos foi o primeiro bicampeão do Rio Open nas duplas, desta vez ao lado de Marcelo Melo. Outro competidor que está com a Fila foi o argentino Francisco Comesaña, que eliminou o alemão Alexander Zverev, segundo colocado no ranking mundial e principal favorito ao título.

1 /9 Bia haddad em Roland Garros: simpatia e transparência (Bia Haddad)

2 /9 RIO DE JANEIRO, BRAZIL - FEBRUARY 22: Thiago Seyboth Wild of Brazil celebrates the victory against Jaume Munar of Spain during day four of ATP 500 Rio Open presented by Claro at Jockey Club Brasileiro on February 22, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) (Thiago Wild)

3 /9 Luisa Stefani (Luisa Stefani)

4 /9 Marcelo Melo (Marcelo Melo)

5 /9 Ingrid Martins (Ingrid Martins)

6 /9 Marcelo Demoliner (Marcelo Demoliner)

7 /9 Felipe Meligeni (Felipe Meligeni)

8 /9 Thiago Monteiro (Thiago Monteiro)

9/9 Laura Pigossi (Laura Pigossi)

Renovação com o Rio Open até 2026

A marca renovou seu contrato com o Rio Open até 2026, garantindo presença como patrocinadora e fornecedora oficial de uniformes e produtos exclusivos para as próximas edições.

"O Rio Open é um evento estratégico para a FILA, que nos permite fortalecer nossa conexão com o público apaixonado por tênis. Nosso crescimento dentro do torneio reflete o investimento contínuo em inovação, design e performance. Estamos felizes em seguir com essa parceria até 2026", afirma Patrícia Calixto, diretora de marca e produto da Fila.