Com recorde, Rio Open se destaca por premiação e patrocinadores premium

O Rio de Janeiro vai receber entre os dias 15 e 23 de fevereiro mais um torneio de grande porte e a nível internacional, o Rio Open, que chega à 11ª edição e é considerado um dos mais tradicionais do mundo do tênis.

Entre os participantes, o nome mais expressivo para este ano é o do alemão Alexander Zverev, atual número 2 do ranking, assim como o dinamarquês Holger Rune, 13º, e o italiano Lorenzo Musetti, 17º.

No entanto, os olhos estarão voltados para o jovem brasileiro João Fonseca, já entre os 100 maiores tenistas do mundo e que se destacou neste início de temporada com ótimas exibições no Australian Open 2025, naquele que foi seu primeiro Grand Slam.

Se não bastasse a qualidade técnica, o torneio se destaca pela premiação, que neste ano deve chegar a um total de US$ 1,5 milhão, e rende ainda 500 pontos no ranking ATP.

Além de fomentar o turismo no Rio de Janeiro, o Rio Open conta com patrocinadores de peso, e neste ano, vai bater recorde com 40 marcas parceiras, superando 2024, que teve 35.

São 8 patrocinadores considerados principais, casos de Claro, que leva o máster do evento, Bet Nacional, Zurich Seguros, Seara, Magnum, Tegra Incorporadora, Alubar e Rio Galeão, e outros 22 parceiros e apoiadores, casos de Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Emirates, Herbíssimo, Rolex, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Governo Federal, Kia, Fila, EMS, B3, Disney+, Disney Cruise Line, White Martins, Wilson, Ibmec (Instituto Yduqs), Melitta, Premierpet, Allos, Copa Energia, Wellhub, Grey Goose, Faixa Azul, Drogaria Venâncio e Phytoervas

Já os parceiros de mídia são a SporTV, OGlobo, Kallas e Eletromídia.

O Rio Open, mais uma vez, será um sucesso de público, com todos os ingressos já comercializados com bastante antecedência. Especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolf Sports, Fábio Wolff ressalta a grandiosidade do Rio Open. “Grandes tenistas, atmosfera e organização impecáveis, patrocinadores relevantes, o Rio Open vem se consolidando como um dos grandes torneios do calendário”, afirmou.

"O Rio Open certamente está entre os torneios mais tradicionais do país e leva ao Rio de Janeiro um público seleto de fãs e adeptos, diferente de outros esportes, o que consegue abrir um leque ainda maior de oportunidades e novas receitas. E tudo o que envolve ele, a começar pela quantidade de marcas presentes, mostra por si só a força desta disputa em específico, que virou uma marca registrada quando se fala em negócios e turismo a cidade", afirma Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas que realiza ações logísticas em eventos de grande porte no Rio de Janeiro.

"O Rio Open é, sem dúvida, a data mais importante do tênis na América Latina. O capricho na execução, que se reflete na organização impecável e na presença de grandes marcas, se soma ao brilho de ídolos como João Fonseca, uma promessa do nosso esporte, e Bia Haddad, que já carrega uma trajetória de destaque no circuito internacional. Essa combinação especial faz do torneio um marco no calendário esportivo", analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Já Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e que é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, disse que a tendência é o torneio crescer cada vez mais.

“Ter o Rio Open é fundamental para o tênis no Brasil. Com grandes nomes da modalidade, e agora o João Fonseca como realidade, no nosso quintal, mantém aquecido o interesse no esporte. Torço para um dia o Rio, que é nossa capital do entretenimento, ter força para sediar torneios ainda mais fortes do circuito ATP.”