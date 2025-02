IPVA RJ 2025: vence hoje a segunda parcela para placa com final 3; veja como pagar

O pagamento do IPVA 2025 no Estado do Rio de Janeiro já chegou na segunda parcela, e para veículos com placa final 3, ele deve ser feito nesta terça-feira, 25. Os contribuintes precisam quitar a segunda cota por meio do Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj).

Entenda como emitir e pagar o IPVA no Rio de Janeiro, além de conferir o calendário completo de acordo com a placa do seu veículo.

Como pagar o IPVA no Rio de Janeiro?

O primeiro passo para pagar o IPVA para carros cadastrados no Estado do Rio de Janeiro é emitir o Darj, utilizando o número do Renavam do veículo. Entre no site da Secretaria de Fazenda (Sefaz), em ipva2025.fazenda.rj.gov.br, insira os dados solicitados e faça a emissão obter o boleto.

Após a geração, o pagamento pode ser feito via Pix, em qualquer instituição financeira, ou utilizando o código de barras nos bancos conveniados: Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob.

A Sefaz também informa que veículos com mais de 15 anos estão isentos do IPVA. A tabela com os valores venais, base para o cálculo do imposto, foi elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e está disponível no site da Sefaz. Houve uma redução média de 0,48% no valor venal dos veículos em 2025 em comparação a 2024.

Alíquotas e calendário do IPVA 2025

As alíquotas do IPVA no Rio de Janeiro variam conforme o tipo de combustível:

4% para veículos flex;

2% para motocicletas;

1,5% para veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV);

0,5% para veículos elétricos.

O calendário de vencimento é definido pelo final da placa do veículo, com prazos de janeiro a abril. Confira o calendário completo para pagar o IPVA 2025 no RJ: