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Levi’s traz campanha global ao Brasil e escolhe Ludmilla como embaixadora

Cantora é a representante brasileira de "Keep It Loose", plataforma que também reúne nomes como Rosé e Shai Gilgeous-Alexander

Ludmilla em campanha para a Levi's (Divulgação)

Ludmilla em campanha para a Levi's (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h06.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 14h08.

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A Levi's escolheu Ludmilla como a mais nova embaixadora da marca no Brasil para estrelar a versão local de "Keep It Loose", campanha global lançada no início de agosto. A cantora é a representante brasileira de uma estratégia que também reúne a sul-coreana Rosé, do Blackpink, e o jogador Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP da NBA.

A iniciativa marca uma nova etapa da relação entre a Levi's e Ludmilla. As duas já haviam se aproximado neste ano, quando a cantora participou de ativações da marca durante o Super Bowl. Agora, com o posto de embaixadora, a parceria ganha um vínculo mais permanente no mercado brasileiro.

A escolha acontece em um momento em que a Levi’s busca trabalhar a coleção a partir de diferentes referências culturais. "Keep It Loose" tem como ponto de partida o conceito Loose Prep, estética que mistura elementos do estilo preparatory, tradicionalmente associado modelagens amplas, referências esportivas e uma leitura mais casual.

"Gosto de enxergar a moda como uma forma de mostrar quem eu sou, e essa campanha fala justamente sobre liberdade, autenticidade e confiança para vestir a própria identidade. São valores que fazem parte da minha trajetória e da forma como escolho me expressar", comenta Ludmilla.

Ludmilla em campanha coma Levi's

Liberdade criativa

A campanha coloca diferentes artistas e personalidades diante da mesma coleção, deixando com que cada um faça sua própria interpretação das peças. Ludmilla, no caso, leva a proposta para um território diretamente conectado à cultura brasileira, especialmente à música.

Para a Levi’s, a escolha de Ludmilla também está relacionada à expansão da categoria feminina e à intenção de aproximar a marca de diferentes comunidades culturais no país.

“Ludmilla traduz essa visão de forma autêntica, por meio de sua atitude, influência e impacto na cultura brasileira. O Brasil é um mercado estratégico para a Levi’s na América Latina, e tê-la como representante exclusiva da campanha reforça não apenas a relevância do país para a marca, mas também o nosso compromisso de investir em iniciativas locais”, afirma Karsten Koehler, country manager da Levi’s no Brasil.

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