On Running lança Cloudsurfer 2: o tênis mais macio da marca suíça

Após lançar o tênis Cloudboom Strike LS, feito por um robô que imprime o cabedal em três minutos, a On Running apresenta o Cloudsurfer 2, um dos modelos mais macios já criados pela marca suíça.

Com a tecnologia CloudTec Phase, cada nicho da entressola colapsa sequencialmente trazendo conforto na pisada, além de um cabedal respirável em mesh projetado e um solado durável para absorção de impacto, oferecendo uma corrida amortecida.

O modelo está disponível em várias combinações de cores, mesclando tons de prata, eclipse, limelight, lima, preto e glacier.

Com o lançamento, a marca também apresenta a campanha ‘Corra Leve’ com o personagem Elmo, astro da Vila Sésamo, que busca inspirar corredores com a ideia de que uma abordagem mais leve e balanceada pode ser igualmente poderosa na rotina de treinos.

“Como uma marca movida pela performance, nós queríamos desafiar a ideia de que o sucesso na corrida é definido apenas pela intensidade”, diz Alex Griffin, Chief Marketing Officer da On. “Quando pensamos em quem poderia personificar o espírito da suavidade, a gentileza e amabilidade de Elmo — além de seu pelo macio e vermelho — imediatamente vieram à mente. Com Elmo no coração do “Corra Leve”, estamos encorajando corredores a abraçar a autocompaixão, a correr em comunidade e o crescimento pessoal.”

“A Vila Sésamo está comprometida a empoderar os jovens — e jovens de coração — com estratégias que ajudam a construir resiliência e promover bem-estar emocional. Estamos animados em sermos parte da campanha da On, que encoraja corredores de todos os tipos a darem seu melhor, apoiarem uns aos outros e celebrarem as alegrias do dia a dia com amigos, família e com sua comunidade”, diz Jen Ahearn, Vice-Presidente Sênior de Parcerias Estratégicas Globais e Entretenimento Temático da Sesame Workshop.

‘Corra Leve’ também marca o lançamento da Coleção de Corrida Primavera/Verão 2025 da On, que inclui a Weather Jacket, Performance-T, Performance Shorts, Performance Tights 7/8 e Endurance Bra. O Cloudsurfer 2 está disponível por 1.199 reais no e-commerce Brasil da marca e em lojas parceiras.