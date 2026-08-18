Saint Paul e EXAME oferecem mais de 87% de desconto no Pré-MBA em IA; saiba como se inscrever

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma tendência futurista de filmes de ficção científica para se tornar a principal força motriz do mercado de trabalho atual. De automatização de processos complexos à criação de novas estratégias de negócios, dominar essa tecnologia tornou-se um requisito básico para quem deseja se manter competitivo.

Para democratizar o acesso a esse conhecimento de alto nível, a Saint Paul em parceria com a EXAME acaba de anunciar a abertura de vagas para o seu Pré-MBA em Inteligência Artificial com uma condição de mais de 87% de desconto.

Neste artigo, explicamos o que você vai aprender, para quem o programa é indicado e como você pode garantir a sua vaga com esse valor promocional.

O que é o Pré-MBA em Inteligência Artificial?

O Pré-MBA é um programa intensivo e prático desenvolvido pela EXAME para preparar profissionais para o futuro (e o presente) dos negócios. O objetivo não é formar programadores, mas sim líderes e estrategistas que saibam como implementar ferramentas de IA para resolver problemas reais, aumentar a produtividade e gerar lucro.

Durante as aulas, os participantes terão acesso a conteúdos como:

Fundamentos da IA para Negócios: Como a tecnologia funciona na prática e sem jargões excessivamente técnicos.

Aumento de Produtividade: Como usar ferramentas generativas no dia a dia corporativo para ganhar tempo.

Estratégia e Inovação: Como identificar oportunidades para implementar IA no seu setor de atuação.

Estudos de Caso: Exemplos reais de empresas que transformaram seus resultados utilizando a tecnologia.

Para quem é este curso?

Este treinamento foi desenhado para profissionais de diversas áreas que desejam se destacar em suas carreiras. Ele é ideal para:

Líderes e Gestores: Que precisam entender a tecnologia para guiar suas equipes, otimizar processos e reduzir custos. Empreendedores: Que buscam escalar seus negócios, automatizar o atendimento e sair na frente da concorrência. Profissionais em Transição ou Ascensão: Que percebem a urgência de atualizar seus currículos para não perderem espaço no mercado.

Por que aproveitar o desconto de mais de 87%?

Cursos de especialização voltados para inovação e negócios costumam exigir um alto investimento financeiro, o que muitas vezes afasta talentos promissores.

Com essa iniciativa, a Saint Paul e EXAME oferecem educação com padrão executivo por um valor extremamente acessível. É a oportunidade perfeita de ter acesso a professores renomados, conteúdo de ponta e a uma rede de networking qualificada, pagando uma pequena fração do valor original do programa.

Passo a passo: Como garantir sua vaga

Como a condição é muito especial, as vagas são limitadas. Siga os passos abaixo para não perder a oportunidade:

Acesse a página oficial: Clique no link oficial da campanha. Faça seu cadastro: Preencha o formulário inicial com seus dados básicos (nome, e-mail e telefone). Acompanhe as instruções: Verifique sua caixa de entrada. Você receberá um e-mail com os detalhes do cronograma das aulas inaugurais.

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