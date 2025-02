EXCLUSIVO: Rebeca Andrade é nova musa do camarote N°1 no Rio de Janeiro

O Camarote N°1, um dos espaços mais tradicionais e exclusivos do Carnaval do Rio de Janeiro, acaba de anunciar a chegada da medalhista olímpica Rebeca Andrade como sua mais nova musa para a edição de 2025. A ginasta bicampeã olímpica, que conquistou o ouro em Paris 2024, agora se junta ao seleto grupo de mulheres que representam o brilho e a garra do Brasil no maior evento cultural do país.

“Eu amo Carnaval e fiquei muito honrada quando recebi o convite para ser musa do Camarote Nº1. Estar nesse time de mulheres maravilhosas e tão celebradas é muito especial, e vai ser incrível poder viver essa experiência. O Carnaval é um momento mágico, de alegria e celebração da nossa cultura, e estou muito ansiosa para que chegue logo!” afirma a atleta.

Rebeca agora se junta a outras grandes figuras que marcaram presença no camarote ao longo dos anos, como Adriane Galisteu, Sabrina Sato e Anitta. Nesta edição, ao lado da ginasta, Malu Borges também é musa do camarote e Sabrina Sato permanece como a eterna rainha pelo sétimo ano consecutivo.

O Camarote N°1 promete ainda mais surpresas para o Carnaval de 2025. A principal meta da edição deste ano é otimizar ainda mais o espaço sem aumentar o número de convidados. Após uma expansão de 30% em 2023, que levou o camarote a 3.800 metros quadrados, melhorias técnicas foram feitas, como a ampliação de áreas para os convidados e reformas nos banheiros, com base nas sugestões recebidas.

A Brahma segue como patrocinadora principal, além de marcas como Colcci e Pernod Ricard. “A presença das marcas é essencial para a manutenção do Camarote N°1. Elas são responsáveis por criar ativações e engajamento com o público, além de ampliar a visibilidade do evento”, disse Ju Ferraz, sócia do camarote, em entrevista recente à EXAME.

Em 2025, o Camarote N°1 será palco de um line-up diversificado, com atrações como Tati Quebra Barraco, MC Leozinho, Buchecha, Vintage Culture, João Gomes, Nattan, Felipe Amorim, e muitos outros, garantindo a mistura perfeita de samba e funk. Além disso, o grande destaque será o Baile Funk Nº1, que encerrará a terça-feira de Carnaval. Os ingressos para o camarote já estão disponíveis para compra, com valores a partir de R$3.600 para mulheres e R$4.400 para homens.

Serviço: Camarote N°1 2025

Data: 2, 3, 4 e 8 de março

Local: Setor 2 - Sambódromo da Marquês de Sapucaí

Vendas: Ticketmaster

Valores: Feminino - a partir de R$3.600 | Masculino - a partir de R$4.400