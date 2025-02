Casa da Anitta no Airbnb tem hospedagem no Carnaval do Rio de Janeiro por R$ 225

Estar perto dos artistas é o sonho de muitas pessoas. Mas passar um fim de semana na casa do ídolo pode parecer impossível, até agora. A cantora Anitta abrirá seu Airbnb favorito durante o Carnaval: uma cobertura luxuosa de frente para a praia de Copacabana.

Além disso, os hóspedes poderão curtir o Bloco da Anitta com a cantora, em cima do trio.

“Todo mundo sabe o quanto amo o Carnaval e o Rio, minha cidade. Estou muito animada para, esse ano, viver esse momento com os hóspedes no Airbnb. Quero muito mostrar a eles o meu Rio e, aproveitar com eles a festa linda e animada que os cariocas fazem durante essa época do ano. Vai ser o máximo receber esses convidados especiais em cima do meu trio no Bloco da Anitta!", diz a cantora.

A cantora Anitta abrirá seu Airbnb favorito durante o Carnaval: uma cobertura luxuosa de frente para a praia de Copacabana (André Nazareth/Divulgação)

A estadia acontece entre os dias 7 e 10 de março de 2025. No dia 8 de março, o Bloco da Anitta se concentra às 7h no Centro. Após acompanhar uma multidão sendo arrastada pela cantora ao som dos seus principais hits, os dois hóspedes estão convidados para um churrasco na casa de Anitta. O encontro, exclusivo para família e amigos mais próximos, será mais uma oportunidade de os fãs passarem ainda mais tempo ao lado da estrela.

A programação continua a noite na Sapucaí, com show da cantora durante a noite do Desfile das Campeãs do Carnaval Carioca, além do desfile das escolas de samba vencedoras do Carnaval 2025.

O apartamento conta com quatro suítes, vistas panorâmicas do mar, piscina aquecida de borda infinita, sala de massagem privativa e decoração com móveis assinados por designers brasileiros.

"Essa cobertura é tudo o que preciso em qualquer ocasião: seja para descansar e aproveitar a vista de tirar o fôlego, ou quando estou por aqui a trabalho e posso contar com essa localização sensacional. Aqui encontro o que preciso, amo ficar nesse lugar e me sinto em casa! Tenho certeza que os hóspedes vão se divertir muito esse fim de semana, mas que também vão arrumar um tempo para curtir tudo o que essa acomodação linda oferece”, diz Anitta.

Sala de estar do Airbnb favorito da Anitta durante o Carnaval (André Nazareth/Divulgação)

Em casa com Anitta

A cantora convida até dois hóspedes para uma estadia de três noites em sua acomodação preferida no Airbnb. A estadia ocorrerá entre os dias 7 e 10 de março e será oferecida por R$ 225 a noite.

A casa estará disponível para reserva a partir de 28 de fevereiro, às 11h em airbnb.com/carnavaldaanitta. Os hóspedes são responsáveis por organizar suas próprias viagens de ida e volta para o Rio de Janeiro. A estadia é para até dois adultos e os hóspedes são selecionados por ordem de chegada.