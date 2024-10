O que camarote mais famoso prepara para o Carnaval do Rio de Janeiro

É quase redundante dizer que o Nº1 é o camarote mais famoso do Carnaval do Rio de Janeiro – e por que não do país? Há 35 anos, o espaço na Marquês de Sapucaí se tornou sinônimo de manchetes, celebridades e, acima de tudo, de um serviço de excelência que encanta brasileiros e estrangeiros, atraindo milhares de pessoas para a maior festa cultural do Brasil.

Combinando tradição e ousadia, o camarote gera uma grande expectativa sobre como surpreenderá os 3.500 visitantes que normalmente passam por lá a cada dia. Segundo Márcio Esher e Priscila Pellegrini, dois dos executivos à frente do Nº1, a equipe está sempre em busca de novidades para os convidados. Embora os detalhes sejam mantidos sob sigilo, eles garantem que as surpresas serão impactantes.

Além das celebridades e das atrações, a recente mudança no calendário dos desfiles – que agora se estendem por três dias, em vez de dois – alterou a programação do camarote. "Antes, abríamos às 19h e íamos até às 7h da manhã, quando a última escola passava. Vamos manter o horário, mas com o término do desfile mais cedo, teremos uma programação artística interna para manter o público confortável e bem atendido", explica Priscila Pellegrini.

Segundo Priscila e Márcio, o planejamento do camarote começa logo após o fim do Carnaval do ano anterior. "Alguns detalhes são pensados até antes. Já temos planos que só serão colocados em prática em 2026", revelam.

Priscila Pellegrini, Marcio Esher e Ju Ferraz, da Holding Clube, dona do Nº1. (Leca Novo/Divulgação)

Para 2025, a principal meta é otimizar o espaço sem aumentar o número de convidados. Em 2023, o camarote passou por uma expansão de 30%, chegando a 3.800 metros quadrados. "Vamos otimizar algumas áreas técnicas para ganhar mais espaço para os convidados. Também faremos melhorias nos banheiros, com base nas sugestões que recebemos", detalha Priscila.

Outro segredo que foi revelado recentemente foi a musa do ano. A eleita foi a influenciadora Malu Borges. O anúncio foi feito durante a semana de moda de Paris. A ideia é aproximar o Carnaval e o camarote da geração Z.

Carnaval no Rio: três dias de desfiles

Em maio deste ano, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) aprovou uma mudança significativa: a partir de 2025, os desfiles serão realizados em três noites, com quatro escolas por dia. A mudança visa garantir que o público permaneça por mais tempo na Sapucaí e, ao mesmo tempo, assegurar que o espetáculo de luzes e efeitos visuais ocorra em sua melhor forma.

Anteriormente, a última escola a desfilar muitas vezes enfrentava a luz do dia, o que comprometia o impacto visual das apresentações, uma queixa recorrente das agremiações.

Ordem das escolas

Domingo, 2 de março

1- Unidos de Padre Miguel

2- Imperatriz Leopoldinense

3- Viradouro

4- Mangueira

Segunda, 3 de março

1- Unidos da Tijuca

2- Beija-Flor

3- Salgueiro

4- Vila Isabel

Terça, 4 de março