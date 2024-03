Puma lança chuteira em homenagem ao Rei Pelé e a Johan Cruyff

A Puma lançou uma edição limitada da chuteira King Ultimate, em homenagem ao Rei Pelé e ao holandês Johan Cruyff, que usaram a icônica linha em campo.

Disponíveis no Brasil, os calçados têm um design especial, que incorpora detalhes bordados dos rostos dos jogadores e os logos Kink personalizados com as numerações '10' de Pelé e '14' de Cruyff.

“Como marca de esportes global que atua há mais de 75 anos no mercado, para a Puma é um grande privilégio poder continuar ecoando o legado de Pelé e de outros grandes ídolos do futebol", diz Luciana Soares, diretora de marketing da Puma, lembrando que a 'parceria' da marca com o Rei não é de hoje.

Na final da Copa de 70, minutos antes de começar o jogo contra a Itália, Pelé pediu para amarrar a chuteira. Ao fazer o gesto, foi seguido pelas câmeras que retransmitiam a partida para todo o mundo, naqueles primórdios da TV colorida. Milhões de pessoas viram então que a marca de seus pisantes eram da Puma.

Coleção Puma King Legends Pack ainda inclui peças de vestuário, como jaquetas, camisetas e calças (Divulgação/Puma)

Com predominância na cor preta, as novas chuteiras possuem detalhes inspirados nas bandeiras nacionais do Brasil e da Holanda, refletindo as origens dos lendários atletas. Além disso, foram produzidas com um material chamado ‘k-better’, semelhante ao couro, mas sem origem animal. Com foco na sustentabilidade, a marca esportiva incluiu pelo menos 20% de material reciclado no cabedal dos calçados.

Além das chuteiras, a coleção Puma King Legends Pack inclui peças de vestuário, como jaquetas, camisetas e calças, as quais serão lançadas ao longo do mês de março.

Disponível nas lojas físicas da Puma, incluindo o Shopping Morumbi e Shopping Tatuapé, e nas principais lojas da Centauro, as chuteiras profissionais, adequadas para campos (FG/AG), tem preço sugerido de 1299,90 reais.

"Crescemos ao lado do Rei e nos sentimos orgulhosos por ter calçado os talentosos pés do craque, responsáveis por gols que levaram a tantas vitórias e que marcaram a memória dos brasileiros. Temos a máxima de que a Puma não existe sem o futebol e o futebol não existe sem a Puma. E, certamente, não existe futebol sem falar do nosso Rei Pelé”, finaliza Soarea.