Globo fecha acordo com clubes da Libra e transmitirá jogos do Brasileirão de 2025 a 2029

Nos próximos anos o Brasileirão já tem casa para transmissão dos jogos. Nesta sexta-feira, 8, a Globo fechou um acordo com a Libra e vai exibir as partidas do campeonato, de 2025 a 2019. De acordo com a reportagem do Globo Esporte, o contrato "prevê transmissão com exclusividade nas diferentes plataformas da empresa". Os jogos transmitidos serão os dos mandantes, como Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória "e outras equipes que possam aderir à Libra no futuro".

Na atual configuração, os direitos do Brasileirão terminam em dezembro de 2024. Assim, os times já começaram as negociações para o próximo período este ano. Hoje, a Libra e a Liga Forte Futebol são os dois blocos comerciais, sendo a Liga responsável pela adesão do Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco. Alguns times, como o Corinthians, negociam os direitos de forma separada.

O CEO da Libra, Silvio Matos, explicou que todo o processo processo dos clubes da entidade foi feito com cautela. "Conversamos com absolutamente todos os diversos agentes do mercado e grupos de mídia. Entendemos que o modelo de distribuição de conteúdo do Campeonato Brasileiro vai evoluir e teremos novas plataformas participando desta arena", destacou ele ao Globo Esporte.

O que muda na transmissão?

A partir de 2025, a Globo fará a transmissão dos principais jogos do Brasileirão na TV aberta e em sua plataforma de streaming, a Globoplay. Isso inclui jogos de grandes equipes, como o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Santos e outros.

Veja abaixo a divisão dos blocos comerciais da Série A:

*A lista conta com o Santos e o Coritiba, rebaixados para a série B.

Libra:

Atlético-MG

Bahia

Flamengo

Grêmio

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Santos

São Paulo

Vitória

Liga Forte Futebol

Athlético-PR

Atlético-GO

Criciúma

Cuiabá

Fluminense

Fortaleza

Inter

Juventude

Grupo União