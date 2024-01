Franz Beckenbauer já foi companheiro de Pelé no New York Cosmos, nos EUA; relembre

O ex-jogador de futebol Franz Beckenbauer morreu neste domingo, 7. A famíla da lenda do futebol mundial afirmou que o ex-jogador e ex-treinador faleceu enquanto dormia.

A perda teve grande impacto no mundo do esporte, em razão dos feitos do renomado zagueiro alemão. Sua trajetória envolve participação em diversos campeonatos e parcerias com relevantes nomes do futebol, incluindo o rei Pelé.

Os dois jogaram juntos no New York Cosmos, dos Estados Unidos, entre 1977 e 1980, e construíram uma amizade, desde então, que foi levada para fora dos estádios.

O atleta alemão também chegou a visitar o craque brasileiro em sua casa no Guarujá, no litoral de São Paulo, durante as férias de verão em 1980.

Momento conturbado

Embora seja aclamado na Alemanha por sua carreira no futebol, Franz Beckenbauer enfrentou duras críticas em sua terra natal durante a juventude, em razão de algumas de suas escolhas profissionais.

O momento conturbado foi descrito pelo jornalista Torsten Körner, na biografia do Kaiser, em um artigo no Atlantic Times, um periódico germânico em inglês, em 2006. De acordo com a publicação, a decisão do ícone de deixar a Alemanha para jogar no New York Cosmos não foi compreendida na época. Muitos questionaram o motivo para o maior jogador alemão de todos os tempos optar pela "Liga do Mickey Mouse".

Nos Estados Unidos, Beckenbauer jogou ao lado de Pelé em uma equipe que contava também com o italiano Giorgio Chinaglia e o brasileiro Carlos Alberto Torres. Beckenbauer mais tarde descreveu esse período como o melhor de sua vida.

Após prosperar na "terra da liberdade" e desfrutar da vida de uma celebridade, frequentando a vibrante cena noturna de Nova York, o Kaiser conseguiu, ao retornar à Europa, reconquistar a admiração de seus compatriotas.