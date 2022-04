Como a Puma quer ter 90% dos produtos mais sustentáveis até 2025

A fabricante de produtos esportivos Puma tem trabalhado cada vez mais para que os produtos e processos produtivos sejam mais sustentáveis. Exemplo disto é o lançamento de uma versão experimental de seu tênis mais famoso, o Suede, a fim de torná-lo biodegradável.

A iniciativa faz parte da Forever Better, estratégia da Puma para tornar 90% dos seus produtos sustentáveis até 2025, quando pretende reduzir o desperdício ao aumentar para 75% o nível de poliéster reciclado nos produtos, e estabelecer esquemas de devolução de produtos nos principais mercados, desenvolvendo ainda opções de materiais reciclados para couro, borracha, algodão e poliuretano.

A Puma também segue investindo em ações contra as desigualdades, aumento da diversidade e inclusão no esporte e na sociedade, além do combate às mudanças climáticas. Os detalhes das iniciativas foram explicados por Stefan Seidel, Head de Sustentabilidade da Puma, em entrevista à EXAME.

Quais são as metas de sustentabilidade da Puma?

Definimos 10 áreas-alvo onde queremos melhorar até 2025. Entre elas estão nossas metas sobre mudanças climáticas, circularidade e a escolha dos materiais que usamos em nossos produtos. Até 2025, 9 em cada 10 produtos Puma serão feitos com materiais mais sustentáveis.

A Puma tem trabalhado para colocar a sustentabilidade no centro de seus negócios desde que lançamos nosso primeiro código de conduta em 1993. Chamamos nossa estratégia de sustentabilidade de “Forever Better”. Isso porque vemos a sustentabilidade como um processo, não uma meta. É uma curva de aprendizado e há melhorias incrementais, mas o importante é que não vamos parar.

Qual a importância do Brasil nos próximos passos?

Nossa estratégia de sustentabilidade é global e todos os países fazem parte dessa estratégia. Um de nossos próximos passos é aumentar a quantidade de materiais reciclados em nossos produtos de Vestuário e Acessórios. Até 2025, 75% do poliéster usado em Vestuário e Acessórios virá de fontes recicladas.

Quais são os principais investimentos em sustentabilidade?

Um exemplo dos investimentos que fazemos é nossa estratégia de combate às mudanças climáticas. Estabelecemos uma meta baseada na ciência para reduzir nossas emissões de carbono para cumprir as metas do Acordo de Paris.

Para cumprir nossas metas de mudanças climáticas, investimos em certificados de energia renovável, iluminação mais eficiente em nossas lojas, armazéns e escritórios, instalações de painéis solares em nossos escritórios e armazéns, carros elétricos para nossa frota, etc.

Existe uma equipe dedicada globalmente e no Brasil para atingir as metas?

Sim, a Puma emprega uma equipe de especialistas em todo o mundo para implementar nossa estratégia de sustentabilidade. Além disso, auditamos regularmente nossos fornecedores, iniciamos treinamentos e exigimos relatórios sobre questões atuais de sustentabilidade e conformidade.

Todos os fabricantes que desejam trabalhar com a Puma são obrigados a concluir com sucesso uma auditoria de conformidade abrangente em relação aos padrões sociais e ambientais antes de se tornar um fornecedor autorizado da Puma.

Os consumidores e investidores estão pressionando a Puma para ser mais sustentável?

Percebemos que tanto os consumidores quanto os investidores se tornaram mais exigentes em relação ao desempenho de sustentabilidade de uma empresa. A geração mais jovem quer cada vez mais saber como e com que materiais são feitos os produtos que compram.

Como a Puma trabalha responsabilidade social, sustentabilidade e diversidade?

Ao longo dos anos, a Puma fez parcerias com atletas e embaixadores que levantaram suas vozes para apoiar a igualdade. Um exemplo é o atleta olímpico Tommie Smith, que desde 1968 inspira as pessoas a apoiar a justiça e a aceitação de todos.

Como parte de seu programa #REFORM, estabelecido em 2018, a Puma apoia organizações em todo o mundo que defendem a igualdade universal, como ACLU, Women Win, The Trevor Project e Football v Homophobia.

Por meio de nossas coleções First Mile, que são feitas de garrafas plásticas recicladas, também apoiamos pessoas de comunidades carentes que coletam garrafas plásticas.