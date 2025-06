Pedro Alvim é novo sócio da Flint e reforça capacitação de executivos como criadores de conteúdo

A Flint anunciou a entrada de Pedro Alvim como novo sócio. O executivo reforça o compromisso da empresa em capacitar profissionais liberais e executivos como criadores de conteúdo, ampliando a atuação da companhia no cenário da economia da atenção.

Criada para unir educação e entretenimento, a Flint é liderada por Christian Rôças (Crocas), ex-Instagram e ex-CEO do Porta dos Fundos; Thiago Gomes, ex-líder global de produtos para Facebook, Instagram e WhatsApp; Fernanda Paiva, ex-head de estratégia global de cultura da Natura; e pela apresentadora Sabrina Sato e o Grupo Sato, que se tornaram sócios em março. A empresa atua na formação de pessoas e marcas na chamada 'linguagem creator', com foco em influência profissional, estratégia de conteúdo e capacitação em ambiente digital.

Pedro Alvim soma mais de 16 anos de experiência em mídias sociais, marketing de influência e reputação digital. Foi diretor de social media e influência no Magalu, onde liderou a transformação da personagem Lu na influenciadora virtual mais seguida do mundo. O projeto recebeu diversos prêmios, incluindo um Leão de Ouro no Festival de Cannes, em 2023.

Além da atuação como executivo, Alvim trabalha como mentor e advisor de líderes e criadores de diferentes segmentos. É publicitário formado pela PUC Minas, com especialização em Conteúdo pela PUC-RS, e também atua como professor, consultor e palestrante.

“Profissionais que são relevantes nas redes sociais amplificam suas chances de atrair clientes e gerar resultados para os seus negócios exponencialmente. A Flint identificou aí um gap no mercado brasileiro: há uma demanda urgente por consultorias especializadas assim como por produtos de educação para formação de profissionais liberais e de lideranças corporativas como criadores de conteúdo, não só para fortalecerem suas marcas pessoais, mas também para escalarem os negócios das empresas que comandam”, diz o novo sócio.

Com a chegada de Alvim, a Flint busca fortalecer sua atuação em estratégias de influência voltadas ao meio corporativo, combinando repertório acadêmico, experiência prática e iniciativas voltadas ao ambiente digital.

“Há mais de uma década eu atuo ativamente na formação e profissionalização da creator economy no Brasil. A sinergia de propósitos foi peça chave para me tornar sócio da Flint: vamos preparar estrategicamente profissionais liberais e executivos para este contexto”, diz o executivo.

Para o cofundador Christian Rôças, a entrada do novo sócio está alinhada com a visão da empresa. “Pedro sempre foi referência em unir consistência com criatividade. Ter ele como sócio é mais do que um reforço de time — é um símbolo do que acreditamos: que autoridade e autenticidade, quando bem comunicadas, geram valor de verdade.”

Desde 2011, a chamada creator economy movimentou mais de R$ 30 bilhões no Brasil, com cerca de 300 mil pessoas atuando direta ou indiretamente nesse ecossistema. Ainda assim, segundo a Flint, a falta de estrutura e formação segue como uma barreira para empresas e profissionais que buscam ampliar sua presença digital.

Levantamento realizado pela empresa aponta que 76% dos profissionais acreditam que a presença digital impacta os negócios, mas 40% ainda não sabem como desenvolver e promover suas marcas pessoais de forma estratégica.

A Flint oferece cursos, programas de formação e iniciativas personalizadas para diferentes perfis de profissionais — dos que estão começando aos que desejam ampliar reputação e resultados com conteúdo. A empresa também capacita equipes com ações de CGC (Collaborator Generated Content), voltadas à atuação digital de colaboradores como embaixadores de marca.

A metodologia própria combina educação com entretenimento (edutainment), com foco em aplicação prática e conexão com o ambiente das redes sociais. A proposta é transformar conhecimento em oportunidade e visibilidade em influência de valor para negócios.