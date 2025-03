O futuro do tempo livre: como a IA está criando uma nova era para educação e entretenimento

*Por Christian Rôças, Crocas

Se tempo é dinheiro, a inteligência artificial (IA) está nos dando um presente valioso: mais tempo. Ao automatizar tarefas, eliminar o trabalho repetitivo e otimizar processos, a IA está transformando radicalmente a relação das pessoas com suas rotinas. Mas a grande pergunta que ainda não exploramos totalmente é: como vamos usar esse tempo que estamos prestes a recuperar?

No passado, cada grande avanço tecnológico libertou tempo humano e mudou a forma como aprendemos e nos entretemos. A Revolução Industrial criou o conceito moderno de lazer; a automação nos escritórios reduziu jornadas de trabalho e fez explodir a indústria do audiovisual. Agora, com a IA assumindo cada vez mais funções, caminhamos para uma era em que o tempo disponível para consumir cultura, conhecimento e experiências será maior do que nunca. Mas, ao contrário do passado, não basta apenas ocupar esse tempo – é preciso fazê-lo com inteligência.

Se tempo livre se torna um recurso abundante (essa é a promessa), o verdadeiro desafio não será apenas atrair a atenção das pessoas, mas criar experiências que justifiquem o uso desse tempo de forma significativa. Isso significa repensar a maneira como aprendemos e como consumimos conteúdo, garantindo que o tempo recuperado não seja desperdiçado em consumo passivo, mas transformado em desenvolvimento e crescimento pessoal.

A educação pode ser a grande beneficiada desse novo cenário. Se no passado o aprendizado era linear e formal, agora ele pode ser fluido, interativo e adaptado a cada pessoa. Plataformas educacionais, cursos sob demanda e experiências imersivas ganham força como formas de ocupar esse tempo com valor real. E é aqui que surge uma oportunidade imensa para quem trabalha com conhecimento e criação de conteúdo.

Oportunidade de negócio

O tempo liberado pela IA tem um valor imenso, e as empresas que entenderem isso primeiro poderão criar novos formatos de aprendizado e novas formas de monetização. Do modelo de assinatura para conhecimento especializado a cursos com experiências imersivas, as possibilidades são inúmeras.

A Flint já percebeu esse movimento e vem apostando em um novo modelo de educação voltado para criadores e profissionais que querem dominar o digital e transformar sua presença online em negócios.

A inteligência artificial não está apenas mudando a forma como consumimos conteúdo, mas também criando um espaço inédito para que educação e entretenimento se misturem, tornando o aprendizado parte ativa do dia a dia.

Se a IA está nos devolvendo tempo, a grande questão agora é: quem conseguirá transformá-lo em algo realmente valioso? Afinal, tempo e dinheiro.

*Crocas é CEO ada Flint.me e autor do livro Parem de me interromper, estratégias de comunicação na era da distração

