Os times de futebol mais valiosos do Brasil e do mundo em 2024

As marcas mais valiosas do futebol brasileiro foram listadas em um novo relatório da consultoria Brand Finance. O Flamengo ocupa o primeiro lugar no ranking, apesar de uma leve queda de 2% no valor da marca, que agora é de US$ 99,9 milhões.

O Brand Finance Futebol 50 de 2024 revela que o índice de força da marca do clube teve um declínio marginal, de 77,8 para 74,9, mas ainda permanece o mais forte entre as marcas do futebol brasileiro.

Essa resiliência é atribuída à garantia de um dos maiores acordos de patrocínio da história do futebol brasileiro com a empresa de apostas Pixbet. No entanto, isso não foi suficiente para manter um lugar no ranking deste ano das 50 marcas de futebol mais valiosas do mundo, sem que nenhum clube da Série A aparecesse, devido ao forte crescimento em outras regiões.

O Palmeiras aparece como a segunda marca mais valiosa do futebol brasileiro, com um aumento de 9% no valor da marca, para US$ 85,1 milhões. Embora o índice tenha caído ligeiramente, de 72,8 para 70,4, o clube ultrapassou o Corinthians no ranking. A mudança se deve a uma queda significativa da marca alvinegra, de 74,3 para 62,5, mesmo com um aumento de 27% no valor, para US$ 49,1 milhões.

O São Paulo fez avanços notáveis, com o valor de sua marca aumentando 55%, alcançando US$ 55,7 milhões. O crescimento elevou o time do quinto para o terceiro lugar no ranking. Os dez primeiros times listados no levantamento somam mais de R$ US$ 460 bilhões em 2024 (veja abaixo).

Os 10 times de futebol mais valiosos do Brasil

1 /10 (1º Flamengo: US$ 99,92)

2 /10 (2º Palmeiras: US$ 85,05)

3 /10 (3º São Paulo: US$ 55,67)

4 /10 (4º Corinthians: US$ 49,07)

5 /10 (5º Grêmio: US$ 34,55)

6 /10 (6º Atletico Mineiro: US$ 34,03)

7 /10 (7º Internacional: US$ 31,46)

8 /10 (8º Fluminense: US$ 30,57)

9 /10 (9º Red Bull Bragantino: US$ 21,03)

10/10 (10º Atlético Paranaense: US$ 20,53)

"A gestão eficaz da marca de um clube de futebol é diretamente associada à sua sustentabilidade financeira. Clubes bem geridos, que investem na evolução de sua marca, tendem a atrair mais investimentos e patrocinadores, resultando em uma base financeira mais sólida", diz Eduardo Chaves, sócio-diretor da Brand Finance do Brasil.

Segundo Chaves, isso inclui estratégias de marketing, relacionamento com os fãs, parcerias comerciais e inovações tecnológicas. "Além disso, a transformação de clubes em sociedades anônimas (SAF) tem mostrado ser um caminho viável para a profissionalização da gestão".

Apesar da concorrência acirrada, as marcas estão atingindo metas financeiras, conforme avalia Hugo Hensley, chefe de serviços esportivos da Brand Finance. "Embora nenhum clube da Série A tenha entrado na lista dos 50 mais valiosos do mundo este ano, as proezas futebolísticas do Brasil continuam a reforçar o seu poder de influência global, ocupando o primeiro lugar na liderança desportiva em nível mundial".

A pesquisa da Brand Finance descobriu ainda que o sucesso financeiro dos clubes foi impulsionado por várias iniciativas estratégicas. Entre elas:

• O Corinthians relatou um aumento substancial na receita dos dias de jogos, graças ao alto comparecimento consistente em suas partidas em casa, ao melhor desempenho em campo e ao preço estratégico dos ingressos. No entanto, a pior percepção entre os torcedores de futebol fez com que permanecessem em quarto lugar;

• Transformação Digital: Flamengo e Palmeiras lideraram com campanhas digitais inovadoras e experiências virtuais de torcedores, que ampliaram seu alcance global e impulsionaram as vendas de mercadorias.

• Desenvolvimento Juvenil: o compromisso do Santos FC em estimular jovens talentos valeu a pena, tanto financeiramente quanto em termos de marca, com sua academia produzindo os melhores talentos, levando a lucrativos acordos de transferência.

O Índice Global Soft Power 2024 anual da Brand Finance reafirmou o status do Brasil como líder global no esporte, com sua reputação futebolística desempenhando um papel fundamental. O Brasil continua a se destacar em influenciar o público internacional, por meio de sentimentos positivos, contribuindo significativamente para o soft power do país.

Marcas de futebol mais valiosas do mundo

O Real Madrid, cujo valor de marca aumentou 16%, atingindo € 1,7 bilhão, recuperou o título de marca de clube de futebol mais valiosa do mundo, ultrapassando o vencedor de 2023, o Manchester City FC. O time inglês registrou um crescimento menor de 7%, alcançando € 1,6 bilhão e agora ocupa o segundo lugar. O FC Barcelona, com um aumento de 12% no valor de sua marca, para € 1,5 bilhão, manteve o terceiro lugar no ranking, apesar dos desafios financeiros contínuos.

Com uma pontuação de 96,3/100 no índice de força da marca (BSI) e uma classificação AAA+, o Real Madrid é não apenas a marca de clube de futebol mais forte do mundo, mas também uma das marcas mais fortes globalmente, superando nomes como Google, Coca-Cola, Ferrari e Rolex.

A excepcional força da marca do clube resulta de altas pontuações em diversas métricas da pesquisa da Brand Finance, incluindo investimento no elenco, estádios e patrocínios. Segundo o levantamento, espera-se que os investimentos estratégicos do clube espanhol em craques como Kylian Mbappé e Jude Bellingham aumentem ainda mais a receita recorde, impulsionando as vendas em dias de jogos e de mercadorias, além de ampliar a visibilidade global e o engajamento dos adeptos.