Copa América: cinco jogadores brasileiros estão entre os 10 mais bem pagos do torneio; veja

A Copa América já está rolando e os confrontos entre as principais seleções do continente estão cada vez mais intensos pela conquista do troféu. O torneio agora caminha para as quartas de final, enquanto algumas nações ainda jogam pela classificação.

Neste cenário, os maiores astros de cada país mostram seus talentos em ataque e defesa, surpreendendo as torcidas e ajudando seus times a conquistarem a liderança no campeonato.

Entre os amantes de futebol, também surge a curiosidade a respeito dos salários dos jogadores da Copa América. Recentemente, a plataforma de finanças esportivas Capology divulgou o ranking dos jogadores mais bem pagos desta temporada do torneio.

Entre os seis jogadores mais bem pagos da Copa América, cinco são brasileiros. O topo do ranking é ocupado por Vini Jr, que ganha € 20,83 milhões (R$ 122,5 milhões) por temporada no Real Madrid. Marquinhos, Militão e Rodrygo são os outros representantes da Seleção Brasileira na lista.

Lionel Messi, buscando seu segundo título com a Argentina, recebe € 11,16 milhões (R$ 65,5 milhões) anuais no Inter Miami, dos Estados Unidos, posicionando-se apenas na 8ª posição. O valor, divulgado oficialmente pela MLS, não inclui bônus, luvas e outras quantias adicionais recebidas pelo astro.

Segundo a revista Forbes, Messi fatura aproximadamente US$ 65 milhões (R$ 365 milhões) por temporada com o Inter Miami, considerando todas as fontes de renda. Se todos esses valores fossem contabilizados, ele lideraria o ranking com folga.

Veja a seguir os maiores salários da Copa América 2024

1º Vini Jr (BRA) - € 20,83 milhões (R$ 122,5 milhões)

2º Marquinhos (BRA) - € 16,8 milhões (R$ 99 milhões)

3º Valverde (URU) - € 16,67 milhões (R$ 98 milhões)

4º Militão (BRA) - € 14,58 milhões (R$ 86 milhões)

5º Rodrygo (BRA) - € 12,5 milhões (R$ 73,5 milhões)

6º Raphinha (BRA) - € 12,5 milhões (R$ 73,5 milhões)

7º Davies (CAN) - € 11,25 milhões (R$ 66 milhões)

8º Messi (ARG) - € 11,16 milhões (R$ 65,5 milhões)

9º Lautaro Martínez (ARG) - € 11,1 milhões (R$ 65 milhões)

10º Enzo Fernández (ARG) - € 11,1 milhões (R$ 65 milhões)