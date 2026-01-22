Ações da Paramount sobem mesmo com nova recusa da Warner

As ações da Paramount Skydance (PSKY) avançam nesta quinta-feira, 22, após a companhia decidir estender até 20 de fevereiro o prazo de sua oferta hostil pela Warner Bros. Discovery. Os papéis da empresa subiam 2,03% na Nasdaq na tarde desta quinta, em um dia positivo para o índice.

O movimento ocorre mesmo após a Warner Bros. rejeitar novamente a proposta da Paramount. Ainda assim, as ações da Warner (WBD) recuavam 0,51%, enquanto os papéis da Netflix (NFLX), rival direta na disputa, caíam 2,51%.

A decisão da Paramount de prorrogar o prazo da oferta por cerca de um mês buscava dar mais tempo para a companhia tentar convencer os acionistas da Warner de que sua proposta é superior à da Netflix. A empresa, no entanto, não elevou os termos da oferta nesta quinta-feira.

Até o prazo original, encerrado em 21 de janeiro, cerca de 168,5 milhões de ações da Warner — o equivalente a 6,8% do total em circulação — haviam sido ofertadas.

A disputa envolve ativos estratégicos de Hollywood. Um eventual acordo daria ao comprador o controle de franquias icônicas, como Friends e Batman, além do serviço de streaming HBO Max, alterando de forma relevante o panorama do setor de entretenimento.

Na terça-feira, 20, a Netflix revisou sua proposta e passou a oferecer cerca de US$ 82,7 bilhões em pagamento integral em dinheiro, na tentativa de acelerar o fechamento do negócio e oferecer maior segurança financeira aos investidores, que antes avaliavam uma combinação de ações e dinheiro.

A companhia agora se dispõe a pagar US$ 27,75 por ação pelos ativos de estúdio e streaming da Warner, proposta aprovada por unanimidade pelo conselho da empresa liderada por David Zaslav.

A Paramount, por sua vez, lançou uma ofensiva para levar a Warner à mesa de negociações, incluindo ações judiciais. A proposta da companhia é avaliada em US$ 108,4 bilhões, ou US$ 30 por ação. Ainda assim, a Warner e analistas indicam que a Paramount precisaria melhorar os termos para reabrir negociações formais.

Proposta recusada

No início deste mês, o conselho da Warner rejeitou uma versão revisada da oferta da Paramount que incluía US$ 40 bilhões em ações, garantidas pessoalmente por Larry Ellison, cofundador da Oracle e pai do CEO da Paramount, David Ellison.

A guerra de ofertas deve ser decidida em uma votação dos acionistas, prevista para abril. Nesta quinta-feira, porém, após o anúncio da Paramount, a Warner afirmou que 93% de seus acionistas rejeitaram a proposta de estender o prazo, considerada inferior frente ao acordo já firmado com a Netflix, que prevê a aquisição da empresa por cerca de US$ 83 bilhões em dinheiro e ainda depende da aprovação do governo americano.

Em nota divulgada após a extensão do prazo da oferta, a Warner afirmou que a Paramount mantém "a mesma proposta que nosso conselho repetidamente e unanimemente rejeitou em favor de um acordo de fusão superior com a Netflix". Segundo a empresa, o elevado índice de rejeição pelos acionistas reforça essa avaliação.