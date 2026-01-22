Cinco frases que transformam sua reunião com o chefe — e aumentam suas chances de promoção

A maioria das pessoas trata reuniões individuais com o chefe como um ritual burocrático. Chegam despreparadas, fazem um breve resumo do que entregaram e encerram sem direcionamento. Resultado é pouca visibilidade, nenhum avanço estratégico, e menos espaço para crescer.

Melody Wilding, autora do livro Managing Up e coach de líderes em empresas como Google, Amazon e Apple, alerta: quem se comunica com clareza, contexto e intenção sai na frente. As pessoas que mais crescem nas organizações usam reuniões individuais para alinhar expectativas, identificar oportunidades e construir autoridade.

Veja abaixo as 5 frases que mudam a forma como seu líder te enxerga, e te posicionam como alguém pronto para subir de nível.

1. ‘Primeiramente, gostaria de compartilhar o progresso desde a nossa última conversa.’

Essa frase mostra preparo, clareza e visão de impacto. Ao invés de atualizações vagas, conecte sua entrega a um resultado do negócio.

Exemplo assertivo:

“Entramos em contato com oito potenciais clientes na semana passada e já temos três reuniões agendadas. Isso nos deixa bem posicionados para bater a meta do trimestre.”

2. ‘Gostaria da sua opinião sobre uma questão que estou enfrentando…’

Mostra iniciativa, pensamento crítico e abertura ao diálogo. Demonstra que você resolve problemas — e que sabe quando pedir apoio estratégico.

Dica:

Nunca leve apenas o problema. Leve o que você já tentou, e o que está considerando como próximo passo.

3. ‘O que você tem ouvido da liderança?’

Essa pergunta muda o jogo. Mostra que você pensa além do seu escopo, entende o contexto macro e quer se alinhar às prioridades da empresa.

Exemplo prático:

“Quais são os próximos projetos no seu radar? Posso apoiar em algum deles para liberar seu tempo e contribuir mais?”

4. ‘Esse é um projeto no qual eu adoraria me envolver.’

É assim que você sinaliza interesse por novos desafios antes da avaliação de desempenho. Gera exposição, visibilidade e mostra ambição com maturidade.

Exemplo:

“Ótimo saber que estamos expandindo. Tenho interesse em contribuir com a parte de compliance. Posso me envolver?”

5. ‘Para recapitular, eu vou fazer [A] e [B]. E estou contando com [X] e [Y] da sua parte.’

A última impressão é a que fica. Encerrar com clareza de responsabilidades evita ruídos e reforça seu profissionalismo.

Exemplo:

“Ficou combinado que eu envio a apresentação até terça e você confirma o orçamento na quarta. Tudo certo?”

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo.