Com Vai de Bet, Corinthians lidera lista com maior patrocínio do futebol brasileiro; veja ranking

Os contratos de patrocínio são uma das principais fontes de receita dos clubes brasileiros. Muitas empresas buscam oportunidades de divulgar sua marca em uniformes, nomes de estádio, além de outras oportunidades comerciais.

O portal Lance divulgou nessa segunda-feira, 8, os maiores patrocínios do futebol brasileiro. O Corinthians lidera o ranking após fechar com a empresa de apostas esportivas "Vai de Bet", que renderá aos cofres alvinegros R$ 120 milhões por ano.

Logo em seguida aparece o Flamengo com a Pixbet, que rende ao clube R$ 85 milhões por ano. O acordo é válido por duas temporadas e durará até 2025.

O atual campeão brasileiro, Palmeiras, aparece na terceira posição no acordo com a Crefisa, rendendo ao clube R$ 81 milhões anuais.

Mercado de apostas movimenta quase meio bilhão de reais em patrocínios

As plataformas de apostas esportivas se consolidaram no Brasil e hoje é o principal ramo que investe nos clubes. Estima-se que o mercado movimenta quase meio bilhão de reais por ano no futebol brasileiro, somente com patrocínios em camisas, entre outras oportunidades comerciais.

Para o especialista em marketing esportivo Renê Salviano, CEO da Heatmap, o mercado de apostas surgiu como um atrativo financeiro, principalmente na pandemia, período de maior dificuldades financeiras dos clubes.

"A indústria de apostas surgiu exatamente em um momento de saída de patrocínio dos bancos ao futebol brasileiro. "Infelizmente, foi um período difícil que ainda teve o inesperado da pandemia, e essas empresas de betting chegaram para preencher o espaço que muitos clubes tiveram com naquele momento. Agora, vale deixar claro que é muito importante que o dinheiro arrecadado com os tributos após a regularização final seja empregado da melhor maneira possível, em temas importantes como saúde, educação e apoio ao esporte brasileiro; destacou.

Os 10 maiores patrocínios do futebol brasileiro

1 - Corinthians - Vai de Bet - (R$ 120 milhões)

2 - Flamengo - Pixbet - (R$ 85 milhões)

3 - Palmeiras - Crefisa - (R$ 81 milhões)

4 - São Paulo - SuperBet - (R$ 52 milhões)

5 - Grêmio e Internacional - Banrisul - (R$ 30 milhões pra cada)

6 - Botafogo - Parimatch - (R$ 27,5 milhões)

7 - Cruzeiro - Betfair - (R$ 25 milhões)

8 - Santos - Blaze - (R$ 22,5 milhões)

9 - Fluminense - Betano - (R$ 20 milhões)

10 - Fortaleza - Novibet - (R$ 19 milhões)