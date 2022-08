Todos os 20 times da Série A têm sites de apostas esportivas como patrocinadores

Com o acerto do Athletico com a Betsson, todos os 20 clubes da Série A têm sites de apostas esportivas como patrocinadores. O clube paranaense era o único sem nenhum tipo de parceria com empresas do segmento, que agora dominam por completo a elite do futebol brasileiro.

Dos 20 patrocinadores de apostas, sete estão no espaço máster da camisa. São eles: Atlético-MG (Betano), Atlético-GO (Amuleto Bet), América-MG (Pixbet), Avaí (Pixbet), Botafogo (Blaze), Fluminense (Betano) e São Paulo (Sportsbet.io). O Palmeiras possui acordo com a Betfair apenas para sua equipe de futebol feminino. A Pixbet é a que tem mais clubes como parceiros, com seis.

Último a fechar acordo com uma casa de apostas, o Athletico chegou a anunciar a Estrela.bet como patrocinadora há cerca de dois meses, mas quatro dias depois encerrou a parceria por divergências contratuais com a empresa.

O movimento já era esperado desde 2018, quando o Governo Federal sancionou a Lei 13.756/2018, que autoriza o Ministério da Fazenda a regulamentar o licenciamento de apostas esportivas no Brasil. Até agora, entretanto, a regularização ainda não foi realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Veja a lista dos sites de apostas que patrocinam clubes da Série A

América-MG - PixBet

Athletico - Betsson

Atlético-GO - Amuleto Bet

Atlético-MG - Betano

Avaí - PixBet

Botafogo - Blaze

Bragantino - NetBet

Ceará - Betcris

Corinthians - galera.bet

Coritiba - Dafabet

Cuiabá - Luck Sports

Flamengo - Pixbet

Fluminense - Betano

Fortaleza - Betcris

Goiás - Pixbet

Internacional - Estrela Bet

Juventude - Pixbet

Palmeiras* - Betfair

Santos - Pixbet

São Paulo - Sportsbet.io

* A Betfair é parceira do Palmeiras no futebol feminino

