No Real Madrid, Mbappé terá 'apenas' terceiro maior salário na Espanha; veja ranking

Apresentado na semana passada, o atacante Kylian Mbappé recebe o maior salário do elenco do Real Madrid, mas não tem o vencimento mais caro do Campeonato Espanhol. Um levantamento feito pelo jornal inglês The Sun mostra que o craque francês está atrás de Frenkie De Jong e Robert Lewandowski no quesito remuneração.

A pesquisa feita pelo portal inglês revelou que seis jogadores do Real Madrid, três do Barcelona e um do Atlético de Madrid fazem o top 10 dos maiores salários da La Liga. Entre eles, está o brasileiro Vinícius Júnior, que recebe 20,7 milhões de euros por ano (cerca de R$ 126,6 milhões, na cotação atual).

Veja os 10 maiores salários da La Liga

Frenkie De Jong - 37,4 milhões de euros por ano (cerca de R$ 228,6 milhões, na cotação atual)

Robert Lewandowski - 33,4 milhões de euros por ano (R$ 204 milhões)

Kylian Mbappé - 31,1 milhões de euros por ano (R$ 190,2 milhões)

David Alaba - 22,5 milhões de euros por ano (R$ 137,4 milhões)

Jan Oblak - 20,7 milhões de euros por ano (R$ 126,6 milhões)

Vinícius Júnior - 20,7 milhões de euros por ano (R$ 126,6 milhões)

Jude Bellingham - 18,7 milhões de euros por ano (R$ 114,3 milhões)

Ilkay Gundogan - 16,6 milhões de euros por ano (R$ 101,2 milhões)

Federico Valverde - 14,9 milhões de euros por ano (R$ 91,1 milhões)

Thibaut Courtois - 14,4 milhões de euros por ano (R$ 88,2 milhões)

Kylian Mbappé foi apresentado no Real Madrid na terça-feira da semana passada em um Santiago Bernabéu lotado por milhares de torcedores madridistas. Antes, o presidente, Florentino Pérez, deu as boas-vindas ao francês na sala de reuniões da Cidade Real Madrid, onde o atacante francês assinou o contrato pelas próximas cinco temporadas.

Mbappé se arriscou em fazer o seu primeiro discurso no novo clube em espanhol e agradeceu a torcida e todos os envolvidos. Beijou o escudo do clube e pediu para todos no estádio ecoarem um enorme "Hala Madrid" (Vamos, Madrid), da mesma forma que Cristiano Ronaldo fez em 2009, quando também foi apresentado no clube.

Depois da apresentação, Mbappé continuará em um período de férias, segundo a imprensa espanhola, e estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti na segunda semana de agosto, se juntando ao elenco que terá voltado dos amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos.