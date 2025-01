O famoso baú de troféu da Louis Vuitton agora estará na Fórmula 1

O piloto que subir no pódio do Grande Prêmio de Melbourne, a primeira corrida da temporada de Fórmula 1, no próximo dia 16 de março, receberá seu troféu em um baú estilo Trophy Trunk com o monograma clássico da Louis Vuitton. A marca de luxo também dará nome à prova: Fórmula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025.

A novidade, apresentada agora, faz parte do acordo global do grupo LVMH com a Fórmula 1, anunciado em outubro do ano passado. O patrocínio vale pelos próximos dez anos e é estimado em 100 milhões de dólares. A primeira ação da parceria foi o anúncio da TAG Heuer como cronometrista oficial das corridas, no lugar da Rolex.

O acordo acontece no ano em que a Fórmula 1 completa seu 75º aniversário e vive provavelmente seu momento de maior popularidade, graças à gestão do grupo Liberty Media. Segundo as marcas envolvidas, a parceria representa a busca conjunta pela excelência em um momento em que moda, cultura, entretenimento e esportes estão convergindo.

Da Copa do Mundo ao Australian Open

A Louis Vuitton terá presença constante nas corridas, incluindo uma sinalização de destaque ao lado da pista, uma novidade para a maison em eventos esportivos. O baú Trophy Trunk será apresentado antes das corridas e novamente no pódio, no momento da premiação.

A mensagem divulgada pela marca é “A Vitória Viaja em Louis Vuitton”. A maison estabeleceu sua primeira conexão com a Fórmula 1 por meio de uma parceria com o Automobile Club de Mônaco, criando e apresentando o baú Trophy Trunk para o GP de Mônaco, entre 2021 e 2024.

Quem gosta de esporte já viu o Louis Vuitton Trophy Trunk em outras competições esportivas, como a Copa do Mundo da FIFA, o Ballon d’Or, os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos Paris 2024, a America’s Cup e torneios de tênis como o Australian Open.

O baú é desenvolvido no ateliê histórico da maison em Asnières, nos arredores de Paris, onde alguns dos primeiros “baús automotivos” foram concebidos sob a direção de Georges Vuitton, filho de Louis Vuitton, ainda no fim do século 19.

Como esses baús ficariam expostos na parte traseira dos veículos, Georges desenvolveu um material de canvas resistente chamado “Vuittonite”, que evoluiu para o canvas utilizado atualmente. Um detalhe dos atuais baús é que as peças serão adornadas com uma letra V, de vitória, em cores específicas para cada corrida. Enfim, um baú para poucos.