25 anos no ar: o que explica a relevância da Wikipedia na era dos algoritmos?

Quando a Wikipedia nasceu, em 15 de janeiro de 2001, sua primeira frase foi quase ingênua: “This is the new Wikipedia!” ou “Essa é a nova Wikipedia!”

Vinte e cinco anos depois, a enciclopédia de código aberto se tornou uma das infraestruturas centrais do conhecimento digital do nosso tempo. Uma exceção funcional em um ambiente dominado por respostas instantâneas.

Os números ajudam a dimensionar esse fenômeno. Em dezembro último, a Wikipedia atingiu 66 milhões de artigos distribuídos em 342 idiomas. Só a versão em inglês reúne cerca de 7 milhões de verbetes e mais de 5 bilhões de palavras.

Para quem gosta de comparações, ler tudo exigiria aproximadamente 38 anos ininterruptos. O acervo completo ocupa cerca de 775 terabytes, o equivalente à memória de 3.000 iPhones.

Mais impressionante do que o volume é o uso. Na última década, páginas da Wikipedia foram visualizadas 1,9 trilhão de vezes, uma média de 508 milhões de acessos por dia.

Metade dessas visualizações ocorre na versão em inglês e, apenas em 2025, mais de 4,4 bilhões de pessoas acessaram o site ao menos uma vez. Pouquíssimos ativos digitais alcançam essa escala sem anúncios, sem coleta de dados pessoais e sem paywall.

Uma escala construída, não comprada.

Ao longo de sua história, mais de 125 milhões de pessoas já contribuíram com ao menos uma edição. Atualmente, a plataforma conta com cerca de 600 mil usuários ativos por mês, definidos como aqueles que editaram pelo menos uma página nos últimos 30 dias.

Queda de visualizações humanas

Em 2024, a Wikipedia foi editada, em média, 5,7 vezes por segundo. Aproximadamente 40% dessas edições vieram de bots autorizados, que atuam ao lado de humanos para atualizar dados, corrigir links e combater vandalismo.

É aqui que, a meu ver, está o ponto central para o marketing.

A disputa que se desenha em 2026 não é entre Wikipedia e inteligência artificial. É entre dois modelos de produção de sentido.

De um lado, curadoria humana, revisão contínua, histórico público e conflito documentado. Do outro, produção sintética em escala, capaz de gerar milhões de textos rapidamente, mas sem memória editorial nem processo verificável.

Trata-se de uma diferença estrutural, não tecnológica.

Enciclopédias baseadas em IA já nascem com milhões de verbetes. Em termos de velocidade de preenchimento, não há competição possível. Em termos de confiabilidade, a equação é outra.

Em 2025, a Wikimedia Foundation registrou queda de cerca de 8% nas visualizações humanas, atribuída ao crescimento de respostas geradas por IA nos mecanismos de busca.

No mesmo período, bots e agentes automatizados produziram mais de 88 bilhões de acessos ao site, muitos deles para treinamento de modelos de linguagem.

Ou seja, a Wikipedia continua sendo usada como base, mesmo quando não é clicada.

Esse é o paradoxo do nosso tempo: conteúdo humano, cuidadosamente curado ao longo de décadas, virou matéria-prima para sistemas que prometem substituir a própria curadoria.

O que foi construído coletivamente alimenta respostas instantâneas, nem sempre confiáveis. Nesse ambiente, velocidade deixa de ser diferencial e passa a ser commodity.

O ativo escasso passa a ser confiança acumulada.

A Wikipedia nunca tentou ser a mais rápida. Tentou ser verificável. Nunca prometeu perfeição. Prometeu processo. Por isso, mesmo com erros, crises e controvérsias, segue sendo uma das fontes mais citadas do planeta. Seu valor não está apenas no conteúdo final, e sim no método que organiza, revisa e sustenta esse conteúdo ao longo do tempo.

Em 2026, marcas e negócios enfrentam dilemas semelhantes. Produzir mais não significa ser mais relevante. Automatizar tudo não equivale a construir autoridade. Confundir resposta imediata com credibilidade gera volume, não lastro.

A provocação que a Wikipedia deixa para o marketing não é tecnológica, é estratégica: nesse mundo novo onde qualquer texto pode ser gerado em segundos, a vantagem competitiva não está em parecer rápido, mas em ser confiável.

Se você quer entender como essa história foi construída ao longo do tempo, a Wikimedia Foundation reúne uma linha do tempo detalhada sobre os 25 anos da Wikipedia nesse link.

Desfrute!