Suhai assume naming rights do Festival Interlagos e amplia patrocínio

A Suhai Seguradora fechou um acordo de naming rights com o Festival Interlagos e, a partir deste ano, o evento passa a se chamar Suhai Festival Interlagos. A 8ª edição marca a ampliação do patrocínio da seguradora brasileira, que além de manter a presença na edição Moto, assume também a edição Automóvel.

O Festival Interlagos é considerado um dos maiores eventos de experiências automotivas e motociclísticas da América Latina. Para 2026, a expectativa da organização é atrair mais de 400 mil pessoas, entre motoristas, motociclistas, influenciadores, pilotos e entusiastas.

A Suhai participa do festival desde 2023 como patrocinadora âncora da edição Moto. “Nos últimos anos, o patrocínio ao Festival Interlagos teve um papel importante e contribuiu para a Suhai estreitar o relacionamento com o público motociclista, fazer parte do seu dia a dia", diz Ana Paula Rodrigues, diretora de marketing da seguradora fundada em São Paulo, em 2013.

Com a aquisição dos naming rights e a entrada na edição Automóvel, a companhia busca ampliar o diálogo com novos públicos e reforçar sua atuação no mercado de carros. Atualmente, a Suhai soma mais de 1,3 milhão de segurados em todo o país e vê o festival como uma plataforma para acelerar crescimento e ampliar relevância no setor automotivo.

A empresa não divulga o valor, mas, segundo a executiva, o naming rights do Festival Interlagos é a principal aposta da Suhai em patrocínios de eventos no último ano. Em magnitude, fica atrás apenas do naming rights da Suhai Music Hall, firmado em 2025, que segue como o maior aporte da companhia em projetos de branding e entretenimento.

Ainda assim, o investimento no festival vem sendo ampliado de forma gradual. Na edição anterior, o aporte cresceu cerca de 80% em relação a 2024, acompanhando a expansão da parceria e da presença da marca no evento. Para 2026, com o naming rights e a extensão do patrocínio para a edição Carros, a seguradora mantém a estratégia de crescimento.

Em 2025, o Festival Interlagos registrou impacto estimado de 1,6 bilhão de pessoas, alta de 78% em relação a 2024. O evento recebeu mais de 250 mil visitantes presenciais ao longo de 10 dias, reuniu mais de 100 marcas expositoras e concentrou centenas de ativações de experiência.

Para 2026, a organização prevê novos formatos, mais conteúdo em tempo real, integração entre canais e ações inéditas de experiência. A projeção é de crescimento de 30% no impacto de audiência, além de expansão para novos públicos, parcerias e canais.

A Suhai deve participar com ativações interativas, distribuição de brindes, parcerias com influenciadores, patrocínio da sala de imprensa e ofertas exclusivas para o público.

A edição Motos do Suhai Festival Interlagos está marcada para os dias 13 a 16 de agosto de 2026. Já a edição Carros ocorre de 27 a 30 de agosto. A data de abertura da venda de ingressos ainda não foi divulgada e será informada no site oficial do evento.