Chuvas obrigam milhares de australianos a fugir e governo dá alerta sobre crocodilos

Um alerta especial para o perigo de encontros com crocodilos foi emitido. O Departamento de Meio Ambiente, Ciência e Inovação de Queensland advertiu a população para ter cuidado com crocodilos que podem estar à espreita nas águas da enchente. Para eles, águas barrentas como as de enchentes são um esconderijo perfeito.

“Durante as inundações, os crocodilos podem aparecer em lugares onde não foram vistos antes, enquanto se movimentam em busca de águas mais calmas”, disse o departamento num comunicado. “Espere crocodilos em todos os cursos d'água do norte e do extremo norte de Queensland, mesmo que não haja placas de aviso”, advertiu a nota do departamento.