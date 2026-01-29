Como a OMODA & JAECOO saiu do zero para 800 mil carros vendidos

Em pouco mais de dois anos de atuação internacional, a OMODA & JAECOO deixou de ser uma estreante para se tornar uma das marcas de crescimento mais acelerado da indústria automotiva global.

Presente hoje em 64 mercados, a companhia já ultrapassou a marca de 800 mil veículos vendidos no mundo — um ritmo que chama atenção no setor. Por trás dessa expansão está a estrutura do Grupo Chery, que concentra base industrial, engenharia e uma rede global de fornecedores capaz de sustentar a entrada simultânea em diferentes regiões.

Criada em meio à transformação da indústria automotiva, a OMODA & JAECOO reúne duas marcas com propostas complementares. A OMODA atua no segmento de crossovers globais e tem como foco consumidores mais jovens, combinando design, conectividade, tecnologia e sustentabilidade.

Já a JAECOO se posiciona no off-road refinado, com veículos desenvolvidos para unir desempenho fora de estrada, conforto e sofisticação, atualizando o conceito tradicional desse segmento. As duas frentes compartilham plataformas, soluções de eletrificação e uma estratégia global baseada em adaptação local.

Para Roger Corassa, vice-presidente executivo da OMODA & JAECOO no Brasil, essa arquitetura encurta o caminho entre planejamento e execução. “A vantagem de ter essa base do grupo é conseguir escalar com velocidade, com produto e operação prontos para atender mercados diferentes ao mesmo tempo”, afirma.

O modelo adotado combina ambição global com adaptação local. Em vez de replicar uma fórmula única, a OMODA & JAECOO ajusta portfólio, posicionamento e estratégia de acordo com as particularidades de cada país, mantendo pilares comuns como design, conectividade e eletrificação.

Segundo Corassa, esse equilíbrio foi decisivo para acelerar a entrada em dezenas de mercados em um intervalo tão curto. “A OMODA & JAECOO nasce com uma proposta clara: combinar tecnologia de ponta, design global e soluções de mobilidade que façam sentido para a realidade brasileira”, diz o executivo. O objetivo, diz ele, é construir uma marca sólida, próxima do consumidor e preparada para ganhar relevância na transição tecnológica do setor automotivo no país.

“A OMODA & JAECOO chega ao Brasil com um portfólio altamente tecnológico e uma visão prática sobre como democratizar a eletrificação”, afirma Corassa. A escolha pelos híbridos, segundo ele, parte de uma leitura objetiva da infraestrutura disponível e dos hábitos de uso do consumidor brasileiro.

A estratégia de posicionamento no país inclui ações voltadas à consolidação da marca. Em outubro de 2025, a atriz Bruna Marquezine foi anunciada como embaixadora da OMODA & JAECOO no Brasil.

1 /4 Omoda E5: design aerodinâmico com eficiência elétrica excepcional e condução mais confortável. A partir de R$209.990,00 (Omoda E5: design aerodinâmico com eficiência elétrica excepcional e condução mais confortável. A partir de R$209.990,00)

2 /4 JAECOO 7: Potência que Move, Sustentabilidade que Inspira. A partir de R$ 234.990,00 (JAECOO 7: Potência que Move, Sustentabilidade que Inspira. A partir de R$ 234.990,00)

3 /4 Omoda 5: sistema híbrido de alta eficiência. (Preços a partir de a partir de R$ 159.990,00) (Omoda 5: sistema híbrido de alta eficiência. (Preços a partir de a partir de R$ 159.990,00))

4/4 Omoda 7: Sistema híbrido plug-in de alta performance (Preços a partir de R$ 254.990,00) (Omoda 7: Sistema híbrido plug-in de alta performance (Preços a partir de R$ 254.990,00))

Híbridos como ponte para a escala

A tecnologia é tratada como um dos principais motores desse crescimento. O principal diferencial da marca é o Sistema Super Híbrido (SHS), uma plataforma proprietária que reúne versões híbridas e híbridas plug-in.

A arquitetura prioriza a tração elétrica como base da condução, enquanto o motor a combustão atua como suporte — combinação pensada para garantir previsibilidade de consumo e estabilidade de desempenho, inclusive em trajetos mais longos ou fora dos grandes centros.

Em 2025, mais de a metade das vendas globais da marca veio de veículos eletrificados, com mais de 200 mil unidades comercializadas no ano. A empresa atribui o resultado à maturidade da plataforma SHS e ao foco em eficiência energética aplicada ao uso cotidiano — um fator-chave para ganhar escala em mercados onde a eletrificação total ainda enfrenta barreiras.

A trajetória recente na Europa funciona como um teste dessa estratégia. A marca avançou com produção local, integrou fornecedores regionais e inaugurou uma fábrica em Barcelona, que passou a operar como base industrial da companhia no continente. Em mercados mais regulados, reforçou ainda compromissos de governança e segurança da informação, pontos cada vez mais relevantes para sustentar crescimento e competitividade.

Brasil como eixo do próximo ciclo

No mercado brasileiro, a OMODA & JAECOO encerrou 2025 com 7.215 veículos vendidos — o equivalente a 0,4% do mercado total e 3,3% de participação no segmento de eletrificados. Modelos como o Jaecoo 7 SHS e o Omoda 5 HEV concentraram a maior parte desse volume.

O Brasil é tratado como um dos vetores estratégicos do próximo ciclo global. Para sustentar esse avanço, a companhia vem reforçando a base operacional. Um dos movimentos mais concretos é a ampliação do centro de distribuição de Cajamar (SP), que terá o espaço praticamente dobrado ao longo de 2026, passando de 1.600 m² para cerca de 3.000 m².

A expansão acompanha a projeção de vendas de até 50 mil veículos no próximo ano e a chegada de três novos modelos ao portfólio. O CD deve passar a gerenciar mais de 8 mil tipos diferentes de peças e um estoque superior a 100 mil itens, mantendo índices de eficiência acima de 98% nas entregas — patamar já alcançado em 2025, quando a operação fechou o ano com R$ 15 milhões em estoque e 98,4% de entregas dentro do prazo.

“A logística nasceu antes mesmo do início das vendas e é central para a experiência do cliente”, afirma Vitor Santos, head de logística da OMODA & JAECOO Brasil. “Disponibilidade de peças e agilidade no pós-venda são decisivas para a confiabilidade da marca em um mercado cada vez mais exigente.”

Para 2026, a agenda da companhia no Brasil está organizada em cinco frentes: desenvolvimento de pessoas, ampliação do portfólio, avanço do plano industrial, expansão da rede de concessionárias e evolução da experiência do cliente. A possibilidade de produção local segue no radar, em linha com a estratégia já adotada na Europa para reduzir custos logísticos e viabilizar maior escala.

“A OMODA & JAECOO entra em 2026 preparada para um novo salto”, resume Corassa. “O desafio agora é transformar a velocidade da expansão global em relevância consistente no mercado brasileiro.”