KENZO aposta em parceria com New Era e amplia presença no streetwear

Em busca de diversificar o público e se atualizar no mercado de luxo, a KENZO anunciou uma colaboração com a New Era para o lançamento de uma coleção apresentada no desfile Spring–Summer 2026 da marca em Paris.

O movimento parece ser uma aposta da maison francesa em produtos de entrada e parcerias com apelo cultural em meio à desaceleração do mercado global de luxo.

Assinada por NIGO, diretor artístico da KENZO desde 2021, a coleção coloca à mesa elementos dos arquivos gráficos da marca para o produto mais conhecido da New Era. Os modelos serão vendidos em edição limitada, exclusivamente no site da New Era.

O lançamento ocorre em um momento de ajuste estrutural do setor. Em 2025, o mercado global de moda de luxo movimentou cerca de US$ 296 bilhões, mas marcas de vestuário enfrentam crescimento mais lento, pressão sobre margens e mudanças no perfil do consumidor — especialmente na Ásia, principal região de vendas da KENZO.

A coleção é composta por quatro versões do 59FIFTY, divididas entre dois modelos com bordados gráficos e frases inspiradas nos arquivos históricos da KENZO e duas opções com estampas florais em fullprint. Todos trazem o logotipo KENZO PARIS bordado na parte traseira.

KENZO + NEW ERA (Divulgação/New Era)

Os modelos Cartoon Yellow e Cartoon Black exploram ilustrações e linguagem visual mais próxima do streetwear. Já os bonés Checkered Floral e Archive Rose utilizam poliéster e apostam em composições florais multicoloridas, reinterpretando um dos códigos tradicionais da marca.

Para a New Era, a parceria reforça a estratégia de aproximação com o universo da moda. “Trazer o 59FIFTY para o campo criativo de uma maison como a KENZO amplia o papel do boné como produto cultural e não apenas esportivo”, afirmou Guilherme Nogueira, CEO da New Era Brasil.

Desde a chegada de NIGO em 2021, a KENZO busca reconfigurar sua conexão com cultura jovem, streetwear e colaborações estratégicas. O posicionamento da marca parece visar um perfil alinhado aos Millennials e Gen Z, que devem responder por até 70% das vendas globais de luxo até o fim da década, segundo levantamento da Accio.