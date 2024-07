LVMH substitui Rolex como cronometrista oficial da Fórmula 1, diz imprensa francesa

A partir da temporada do próximo ano, a LVMH assumirá o papel de cronometrista oficial da Fórmula 1, substituindo a Rolex, que ocupava essa posição desde 2013. As informações foram adiantadas na imprensa francesa. A mudança de estratégia reflete estratégia da LVMH em expandir sua presença no esporte e aumentar a visibilidade de suas marcas, como TAG Heuer e Hublot, no cenário global.

A Rolex iniciou seu papel como cronometrista oficial da Fórmula 1 em 2013. Embora não patrocinasse nenhuma equipe específica, a marca se associou ao organizador do evento, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), mantendo sua visibilidade em todas as pistas durante as 23 etapas da corrida. Outras marcas geralmente se associam a equipes e pilotos.

Segundo a Forbes, a Rolex paga cerca de US$ 50 milhões anualmente para ser o relógio oficial da série de corridas. A revista Coronet informou que o grupo LVMH assumirá o papel de cronometrista oficial a partir de janeiro de 2025, com um contrato anual no valor de US$ 150 milhões, três vezes o valor oferecido atualmente pela Rolex.

Qual marca de relógio da LVMH será vista na F1?

Ainda não foram divulgados detalhes sobre qual das marcas de luxo da LVMH será vista na F1 a partir da próxima temporada, mas as expectativas estão sobre TAG Heuer e Hublot – especialmente a primeira, que tem tradição maior no esporte.