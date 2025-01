Lewis Hamilton estreia como piloto oficial da Ferrari: 'Não poderia estar mais feliz'

Para quem precisava de provas, agora é oficial: Lewis Hamilton posou pela primeira vez como piloto da Ferrari. Durante uma visita à sede da escuderia em Maranello, Itália, o heptacampeão de Fórmula 1 foi fotografado ao lado do icônico Ferrari F40.

O registro foi compartilhado tanto pelo piloto quanto pela equipe nas redes sociais, acompanhado de mensagens em inglês e italiano sobre o sonho realizado ao vestir o famoso macacão vermelho.

"Há alguns dias que você sabe que vai lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias. Tive a sorte de ter alcançado coisas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Não poderia estar mais feliz em realizar esse sonho hoje".

E acrescentou: "Hoje começamos uma nova era na história desta equipe icônica, e mal posso esperar para ver que história escreveremos juntos".

De acordo com a imprensa italiana, Hamilton chegou à Ferrari no início da manhã para conhecer o carro número 44, que ele pilotará na temporada que começa em 16 de março, no GP da Austrália. O piloto também aproveitou a visita para fazer o molde do assento e participar de reuniões com os engenheiros da equipe.

A próxima grande expectativa dos fãs é o primeiro teste oficial de Hamilton pela Ferrari, marcado para quarta-feira, 22. O britânico de 40 anos terá a oportunidade de pilotar o F1-75, modelo utilizado na temporada de 2022.