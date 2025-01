Quando a F1 volta? Confira o calendário de 2025 e a data do GP de São Paulo

Após 24 emocionantes rodadas, a temporada 2024 da Fórmula 1 foi concluída com a vitória de Lando Norris no GP de Abu Dhabi. Agora, a contagem regressiva para o campeonato de 2025 começa, com a primeira corrida marcada para o dia 16 de março, no GP da Austrália.

Nos últimos quatro anos, o GP do Bahrein abriu a temporada, mas em 2025 o GP da Austrália retorna à sua posição tradicional de abertura, como nas temporadas anteriores a 2021.

O circuito de Melbourne continuará a ser o ponto de partida nos próximos três anos, ainda a serem definidos.

A temporada de 2025 promete grandes novidades, com destaque para a estreia de Lewis Hamilton na Ferrari, uma das transferências mais impactantes da história recente da F1. Além disso, o Brasil retorna à categoria com Gabriel Bortoleto, que correrá pela Sauber.

Assim como em 2024, o campeonato de 2025 contará com 24 corridas, mantendo o recorde já alcançado neste ano. Embora a maioria das sedes permaneça a mesma, algumas corridas foram realocadas regionalmente. O Bahrein e a Arábia Saudita, por exemplo, serão disputados apenas após a Austrália, China e Japão.

O campeonato será encerrado com o tradicional GP de Abu Dhabi, no dia 7 de dezembro de 2025, como tem ocorrido desde 2014.

Confira o calendário:

GP da Austrália

Circuito de Melbourne

14 a 16/3/2025

GP da China

Circuito Internacional de Xangai

21 a 23/3/2025

GP do Japão

Circuito de Suzuka

4 a 6/4/2025

GP do Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

11 a 13/4/2025

GP da Arábia Saudita

Circuito de Jeddah-Corniche

18 a 20/4/2025

GP de Miami

Autódromo Internacional de Miami

2 a 4/5/2025

GP da Emilia-Romagna

Autódromo Enzo e Dino Ferrari

16 a 18/5/2025

GP de Mônaco

Circuito de Monte Carlo

23 a 25/5/2025

GP da Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

30/05 a 1/6/2025

GP do Canadá

Circuito Gilles-Villeneuve

13 a 15/6/2025

GP da Áustria

Circuito de Spielberg

27 a 29/6/2025

GP da Inglaterra

Circuito de Silverstone

4 a 6/7/2025

GP da Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

25 a 27/7/2025

GP da Hungria

Circuito de Hungaroring

1 a 3/8/2025

GP da Holanda

Circuito de Zandvoort

29 a 31/8/2025

GP da Itália

Autódromo de Monza

5 a 7/9/2025

GP do Azerbaijão

Circuito de Baku

19 a 21/9/2025

GP de Singapura

Circuito de Marina Bay

3 a 5/10/2025

GP dos Estados Unidos

Circuito das Américas (COTA)

17 a 19/10/2025

GP do México

Autódromo Hermanos Rodríguez

24 a 26/10/2025

GP de São Paulo

Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)

7 a 9/11/2025

GP de Las Vegas

Circuito de Las Vegas Strip

20 a 22/11/2025

GP do Catar

Circuito Internacional de Lusail

28 a 30/11/2025

GP de Abu Dhabi

Circuito Yas Marina

5 a 7/12/2025