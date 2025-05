McDonald’s traz Grimace Shake de volta em nova campanha com Rayssa Leal

O McDonald’s anunciou a chegada do Grimace Shake ao Brasil, sobremesa feita com frutas roxas que entra no cardápio a partir de 13 de maio por tempo limitado, ao preço de R$ 20,90.

O lançamento marca também o retorno do personagem Grimace, figura associada à marca desde os anos 1970, agora reposicionada para dialogar com a geração Z. A pré-venda do shake já está disponível no aplicativo da rede.

A campanha tem como embaixadora a skatista Rayssa Leal, que apareceu com um copo roxo durante uma competição internacional nos Estados Unidos, antecipando o lançamento.

A ativação, idealizada pela GALERIA.ag, reforça a estratégia de antecipação como forma de gerar buzz e engajamento nas redes. A atleta também divulgou o início da pré-venda em seu perfil, conectando a novidade com seu público.

“O Grimace tem toda a estética, linguagem e conexão com a cultura dos jovens, mas também traz memórias afetivas para quem cresceu acostumado a vê-lo nos restaurantes”, afirmou Ilca Sierra, nova diretora de marketing do McDonald’s Brasil, conforme antecipado pela EXAME. Segundo ela, o Grimace Shake já foi lançado em outros mercados e sua chegada ao país reforça o posicionamento da marca como intergeracional.

Com a ação, o McDonald’s ativa uma estratégia baseada na combinação de nostalgia e influência digital. A marca resgata um personagem clássico, mas o atualiza com hobbies e comportamentos alinhados aos códigos culturais da geração Z, como o skate, os games e o uso ativo de redes sociais.

A aposta em Rayssa Leal, a "Fadinha", uma das atletas brasileiras com mais patrocínios, amplia o alcance do produto e posiciona o Grimace como parte de uma narrativa contemporânea.

O personagem já havia feito aparições pontuais no Brasil, como no Lollapalooza e no Big Brother Brasil, sempre vinculado a ativações presenciais e experiências imersivas. A presença em eventos e o uso de canais como o WhatsApp são parte da estratégia de brand experience, aproximando o personagem do público com conteúdos informais e interativos.