Rayssa alcança marco histórico e é uma das atletas brasileiras com mais patrocínios

A skatista Rayssa Leal, de 16 anos, consolidou-se como uma das maiores estrelas do esporte brasileiro ao conquistar, no último domingo, 15, o tricampeonato mundial pela Liga Mundial de Skate Street (SLS). A competição foi realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e a vitória veio de forma dramática, em disputa acirrada com adversárias do Japão e da Austrália.

Além do troféu, Rayssa recebeu um prêmio de US$ 100 mil (R$ 611 mil), que ela já planeja investir em projetos pessoais, como a compra de um carro e de uma casa.

Na final, Rayssa alcançou uma pontuação de 35.4, superando a japonesa Coco Yoshizawa, medalhista de ouro em Paris, que ficou com 35.2, e Yemeka Oda, também do Japão, com 33.7. Essa conquista fez dela a primeira brasileira a conquistar três títulos consecutivos na SLS Super Crown, que reúne os melhores skatistas do mundo em sua etapa final.

Patrocínios e popularidade

Nike, Samsung, Banco do Brasil, Nescau e Monster Energy. Rayssa não é apenas um fenômeno nas pistas; sua trajetória brilhante a tornou uma das atletas mais requisitadas pelo mercado publicitário . Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, ela atraiu um total de 13 patrocínios de marcas globais e nacionais, incluindo Louis Vuitton,

Com a Louis Vuitton, Rayssa alcançou um marco histórico ao se tornar a primeira brasileira a ser embaixadora global da marca. O título veio durante os Jogos Olímpicos, quando ela foi integrada ao seleto grupo de embaixadores que inclui celebridades como Zendaya e integrantes do grupo de K-pop Le Sserafim.

"O carisma da Rayssa, aliado aos seus resultados e conquistas, a transforma em um ícone da Geração Z, conectando-se tanto com fãs quanto com marcas de diversos segmentos", analisa Ivan Martinho, especialista em marketing esportivo.

Planejamento estratégico

Especialistas destacam a importância de um planejamento estratégico para consolidar a carreira de Rayssa e o crescimento do skate no Brasil. "A gestão de carreira precisa ser sólida, com objetivos de curto, médio e longo prazo. É necessário aproveitar o momento para fortalecer as relações com patrocinadores e criar uma base perene para o esporte", afirma Danielle Vilhena, da Agência End to End.

Além disso, a presença de Rayssa em eventos como o X Games no Japão e o Mundial de Skate Street em Sharjah, nos Emirados Árabes, reforça sua posição de destaque no cenário esportivo global.

Ícone cultural

Rayssa também ganhou espaço em plataformas de moda e entretenimento. Ela estampou a capa da revista Vogue, participou de campanhas para marcas como H.Stern e Space Jam pela HBO, e consolidou sua imagem como um ícone cultural.

"Ela consegue conversar com o público jovem de forma autêntica, criando identificação e humanizando o papel do ídolo. Isso é fundamental para construir uma conexão emocional com os fãs e garantir sua relevância além das competições", destaca Fábio Wolff, da Wolff Sports.

Futuro promissor

Com o tricampeonato, Rayssa solidifica sua posição como uma das principais atletas do Brasil e um dos maiores nomes do skate mundial. Sua história inspira jovens e atrai olhares de grandes marcas, ao mesmo tempo em que impulsiona a popularidade do esporte no país.

Rayssa Leal é mais do que uma skatista vitoriosa. Ela é uma embaixadora do esporte brasileiro no mundo e um exemplo de como talento e planejamento podem transformar carreiras e influenciar gerações.