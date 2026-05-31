Explosão em vila de Mianmar deixa ao menos 55 mortos e dezenas de feridos

Pelo menos 55 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após uma explosão registrada neste domingo, 31, na vila de Kaung Tat, em Mianmar, segundo informações divulgadas por veículos locais e pela BBC.

A área é controlada pelo Exército de Libertação Nacional Ta'ang (TNLA), grupo rebelde que mantém um cessar-fogo com as forças militares de Mianmar. Em comunicado publicado no Telegram, a organização informou que a explosão teria sido causada acidentalmente por materiais armazenados para uso em atividades de mineração.

O TNLA confirmou a ocorrência de vítimas, mas não divulgou um número oficial de mortos. De acordo com a BBC e a agência local Shwe Phee Myay News Agency, o acidente deixou ao menos 55 mortos, entre eles 25 mulheres e 30 homens, além de dezenas de feridos.

A explosão ocorreu por volta do meio-dia no horário local. O grupo rebelde afirmou que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente e identificar possíveis responsáveis.

Em nota, o TNLA manifestou condolências às famílias das vítimas e informou que pretende oferecer assistência médica, apoio emergencial e medidas de reabilitação para os afetados pela explosão.

A vila de Kaung Tat, onde ocorreu a explosão, fica próxima à fronteira entre Mianmar e China. As autoridades locais ainda não divulgaram um balanço oficial consolidado sobre o número de vítimas nem detalhes adicionais sobre o material envolvido no acidente.