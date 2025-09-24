Marketing

Kopenhagen lança barras de chocolate da Moranguinho e da Laranjinha

A novidade, que aposta na nostalgia como estratégia de marketing, chega acompanhada de sobremesas temáticas nas lojas, como o Milkshake Moranguinho

Kopenhagen aposta na nostalgia com barras da Moranguinho e da Laranjinha e leva o tema também às lojas, com milkshake inspirado na personagem (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19h12.

Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 19h13.

A Kopenhagen amplia a aposta em nostalgia com o lançamento de uma linha limitada de tabletes de chocolate inspirados em personagens dos anos 1980 e 1990. A marca apresenta duas versões: Moranguinho, que já havia aparecido em edições especiais, e Laranjinha, novidade que combina chocolate ao leite com laranja.

O movimento sucede o desempenho do Ovo Moranguinho na última Páscoa, quando o produto viralizou nas redes sociais e esgotou rapidamente. Agora, a empresa amplia a parceria com as personagens e busca transformá-las em ativos de marca que dialogam com diferentes gerações.

Segundo Rodrigo Velardo, CMO da Kopenhagen, o apelo cultural é central na campanha. “Ela conecta millennials que cresceram com suas histórias e a geração Z, que redescobre a personagem em formatos atualizados. Esse ativo cultural é explorado pela marca não apenas como memória, mas como gatilho de pertencimento”, afirma.

Para a comunicação, a marca escalou Jordanna Maia, influenciadora de forte alcance entre jovens, que protagoniza o vídeo principal em releitura contemporânea da Moranguinho.

A campanha desdobra-se em múltiplos formatos digitais: carrosséis no Instagram, desafios de usuários no TikTok, quizzes e wallpapers colecionáveis. Outro recurso é o canal de transmissão exclusivo da Kopenhagen, criado para divulgar spoilers e conteúdos antecipados, reforçando a ideia de exclusividade.

Nos pontos de venda, a collab ganha extensão com sobremesas temáticas, como Milkshake e Sundae Moranguinho, ampliando a experiência além do produto embalado e criando novas ocasiões de consumo.

Pesquisas de mercado apontam que campanhas que exploram nostalgia geram até 23% mais engajamento que ações convencionais. Também indicam que 75% dos consumidores têm maior propensão a comprar quando sentem vínculo emocional com a marca.

Com os novos tabletes, a Kopenhagen reforça o posicionamento no segmento premium e utiliza a nostalgia como instrumento de branding e vendas. A aposta conecta consumo, cultura pop e influência digital em um cenário de mudanças aceleradas no comportamento do público.

A estratégia de resgatar referências afetivas já foi aplicada pelo Grupo CRM, dono da Kopenhagen e da Brasil Cacau. A Brasil Cacau relançou chocolates inspirados na Turma da Mônica, enquanto a Nestlé, sócia majoritária desde 2023, trouxe de volta o clássico Chocolate Surpresa. Esses movimentos mostram como o resgate de personagens e produtos do passado tem sido usado por grandes marcas como mecanismo para gerar identificação cultural e resultados comerciais.

