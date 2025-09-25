Havaianas lança chinelo 3D de R$ 470 em collab com a Zellerfeld e esgota em 1 minuto

Ícone brasileiro que já conquistou espaço na moda, a Havaianas amplia sua atuação global com novas collabs e aposta em inovação para reforçar o papel do chinelo no circuito fashion. Após parcerias com marcas como Dolce & Gabbana, que levaram a sandália às passarelas e vitrines de luxo, a companhia lançou uma colaboração com a Zellerfeld, especializada em calçados impressos em 3D. As vendas começaram nesta quinta-feira, 25, e, segundo a empresa, se esgotaram em apenas um minuto.

Fundada em Hamburgo e também sediada em São Francisco, a Zellerfeld desenvolveu uma plataforma proprietária que substitui fábricas e moldes tradicionais por um processo de impressão 3D full-stack. A tecnologia permite fabricar calçados sob demanda, sem desperdício, e distribuir diretamente ao consumidor. A empresa já atraiu atenção de investidores ligados a Tesla e SpaceX e foi reconhecida por marcas como Nike, Louis Vuitton e Moncler.

O resultado da colaboração com a Havaianas é o Top Toe, apresentado na Copenhagen Fashion Week. O modelo é o primeiro chinelo de dedo totalmente 3D-impresso pela Zellerfeld e foi produzido em seis cores, incluindo o amarelo inédito que reflete o “espírito ensolarado” da marca brasileira.

As vendas serão exclusivas no site da Zellerfeld — onde o produto já esgotou — e, fisicamente, na Dover Street Market Paris. Fundada por Rei Kawakubo e Adrian Joffe, a Dover Street Market é uma das lojas multimarcas mais influentes do mundo, conhecida por reunir projetos de designers emergentes e colaborações de alto impacto. Esta é a primeira vez que a Havaianas ocupa espaço em seu endereço parisiense, ampliando o diálogo da marca com o público fashion.

A estreia acontece às vésperas da Paris Fashion Week, reforçando a presença da Havaianas em um dos principais calendários da moda internacional. No lançamento, o produto foi vendido por US$ 89 (cerca de R$ 470) no site da marca alemã. As empresas agora estudam liberar novos lotes.

O Top Toe preserva códigos de design da sandália original, como a textura de grãos de arroz e a disposição das tiras. A inovação está na ponta escultural, que dá nome ao modelo, e na estrutura de treliça densa, resultado do processo digital da Zellerfeld.

Lançado em seis cores, o chinelo 3D da Havaianas marca a estreia da marca na Dover Street Market Paris (Divulgação)

“Trazer a originalidade do nosso design para tecnologias inovadoras foi fundamental para reforçar a atemporalidade da nossa estética. É uma forma de honrar nossa essência, ao mesmo tempo em que nos conectamos a novos públicos que valorizam autenticidade, inovação e propósito”, diz Ieda Pavani, diretora de design da Havaianas.

Cornelius Schmitt, CEO e cofundador da Zellerfeld, resume a proposta como parte de uma mudança estrutural na indústria de calçados. “Estou muito feliz em receber a Havaianas na revolução do calçado 3D com o primeiro chinelo de dedo totalmente impresso do mundo! Meu detalhe favorito? O cushion cookie. Ele mostra como amamos trabalhar com marcas icônicas para digitalizar produtos sem deixar de honrar sua herança", afirma, em nota.

Segundo Schmitt, a parceria também aponta para uma transformação no modelo de produção global. “De agora em diante, chinelos não precisam ser produzidos em fábricas distantes. Eles podem ser 3D-impressos perto de você, sob medida, e criados com apenas um clique. Que momento incrível para se viver.”

Nos últimos anos, os chinelos de dedo deixaram de ser apenas item de praia para ganhar novas leituras de estilistas e espaço em passarelas internacionais. A colaboração com a Zellerfeld conecta a Havaianas a esse movimento, aproximando a marca brasileira de uma estética experimental e tecnológica.

No mesmo cenário, a norte-americana The Row, marca de luxo fundada pelas irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen, lançou o modelo Dune, um flip-flop minimalista de borracha que se tornou objeto de desejo no mercado internacional e foi apontado por publicações especializadas como *it shoe* da temporada. Enquanto a The Row posiciona o chinelo em um patamar de exclusividade com preços que ultrapassam os US$ 400 (cerca de R$ 2 mil), a Havaianas aposta em collabs para sustentar sua estratégia de escala global e legitimação no universo fashion.