Kopenhagen lança ovo de Páscoa da Moranguinho em aposta nostálgica. A meta: superar os R$ 2 bilhões

A Páscoa de 2025 tem tudo para ser a maior da história da Kopenhagen, tanto em volume quanto em duração. A campanha foi antecipada e teve início em fevereiro. A marca de chocolate projeta um crescimento de 30% em relação a 2024. Com mais de 2,5 milhões de ovos e presentes nas lojas, os destaques da campanha incluem o Ovo Pink Lemonade e o resgate da Moranguinho, um ícone das décadas de 80 e 90.

A movimentação ocorre em um cenário de desafios econômicos, com queda de 10% na produção de ovos de Páscoa, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), e aumento de 189% no preço do cacau nos últimos 12 meses. Em meio a esse cenário, a Kopenhagen acredita que sua estratégia digital e a antecipação das compras garantirão os resultados esperados.

“Essa janela maior para trabalhar a Páscoa e para sentir o pulso do consumidor em relação ao nosso portfólio tem sido super estratégica, e temos aproveitado isso ao máximo. Projetamos muitos dos nossos movimentos para que essa Páscoa dure o máximo de tempo possível para que os nossos resultados sejam alcançados", explica Maricy Gattai, diretora executiva da Kopenhagen.

Nostalgia como estratégia

Outro diferencial da Páscoa da Kopenhagen em 2025 é a aposta na nostalgia. A marca resgatou a boneca Moranguinho, ícone das décadas de 80 e 90, para atrair consumidores das gerações millennial e Gen Z, que buscam reviver momentos de infância. A Kopenhagen está explorando uma tendência global que envolve o consumo de itens de infância por adultos, criando uma forte conexão emocional com o público.

A estratégia de resgatar produtos nostálgicos já foi aplicada pelo Grupo CRM, proprietário da Kopenhagen e Brasil Cacau, em campanhas anteriores. A Brasil Cacau trouxe de volta o chocolate da Turma da Mônica, que marcou a infância de muitos brasileiros nas décadas de 1990 e 2000. Já a Nestlé, que se tornou sócia majoritária do grupo em 2023, relançou o clássico Chocolate Surpresa, retomando sucessos do passado para impulsionar as vendas.

Além do nostálgico Ovo Moranguinho, a Kopenhagen traz lançamentos licenciados da série Friends, com ovos colecionáveis, e também produtos voltados para os fãs de futebol, com ovos licenciados do Paris Saint-Germain e Manchester City, atendendo aos interesses do público infantil e jovem.

Digitalização e fortalecimento dos franqueados

Uma das principais apostas da Kopenhagen para alcançar os 30% de crescimento nesta Páscoa é o fortalecimento do canal digital, que tem se mostrado fundamental para aumentar o alcance da marca. A empresa espera que 25% das vendas da Páscoa de 2025 venham de canais digitais, um aumento expressivo em relação aos anos anteriores. No entanto, a diferença da Kopenhagen para outras marcas está na forma como ela integra os franqueados ao seu modelo digital.

Em vez de direcionar as vendas digitais para a franqueadora, a marca utiliza as lojas físicas como centros de distribuição, garantindo que os franqueados participem ativamente do processo de vendas. Isso mantém as lojas abastecidas, evita a concorrência entre os canais e assegura entregas mais rápidas.

“Toda venda digital é direcionada ao franqueado, que age como centro de distribuição. Isso mantém as lojas abastecidas e garante entregas mais rápidas. Em grandes centros, conseguimos entregar em menos de uma hora”, afirma Renata Vichi, CEO da Kopenhagen.

Além disso, a Kopenhagen aposta em embalagens sofisticadas e personalizadas para seus produtos vendidos online, permitindo que os consumidores enviem ovos e chocolates para qualquer parte do Brasil, mantendo a experiência da loja no ambiente digital. A categoria de presentes, que inclui ovos e itens de confeitaria, deve crescer 15% neste período, impulsionada pela personalização das ofertas e pela facilidade de envio.

O atual momento do Grupo CRM

Em 2023, a Kopenhagen foi adquirida pela Nestlé, integrando o Grupo CRM, que inclui também as marcas Kop Koffe e Brasil Cacau. A transação, no valor de R$ 4,5 bilhões, foi aprovada pelo Cade em fevereiro de 2024. Desde a aquisição, a Kopenhagen tem acelerado sua expansão, com apoio estratégico e recursos da multinacional, mas mantendo sua autonomia operacional.

Na primeira Páscoa sob a gestão da Nestlé, a marca viu um aumento de 25% em volume, vendas e pontos de operação no Brasil, comparado ao mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído à expansão da rede de franquias e à integração dos recursos da Nestlé, que ajudaram a otimizar a logística, melhorar a distribuição e aumentar a capilaridade da marca no país.

Em 2025, a Kopenhagen deve inaugurar 175 novas lojas, com a meta de alcançar 1.000 unidades até 2026. A expansão da rede de lojas físicas, combinada com o fortalecimento das vendas digitais, faz parte de uma estratégia de crescimento acelerado que visa consolidar a presença da marca no Brasil e, no futuro, explorar mercados internacionais.

“Temos muito a crescer no Brasil antes de pensar em outros mercados”, afirma Renata Vichi, CEO da Kopenhagen.