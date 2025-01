Um dos mais tradicionais produtos da Nestlé nos anos 1980, o chocolate Surpresa foi um fenômeno que está memória das pessoas até hoje. A gigante de chocolates anunciou nesta quarta-feira, 15, que o produto vai voltar as gôndolas dos supermercados a partir de janeiro. E os tradicionais cards colecionáveis, que acompanham o chocolate, ganharam uma versão virtual.

"O relançamento busca alcançar Millennials e a Geração Z, ao resgatar a nostalgia do produto, ao mesmo tempo em que reforça mensagens de sustentabilidade e inovação", diz a companhia em nota.

O mercado de chocolates tem apostado no relançamento de produtos que marcaram sucesso no passado. A Brasil Cacau, que faz parte do Grupo CRM, do qual a Nestlé é sócia, relançou em outubro do ano passado o chocolate da Turma da Mônica.

O sucesso do Chocolate Surpresa

Lançado originalmente na França e depois trazido para o Brasil, o produto ficou cerca de 20 anos no mercado.

Embalagem antiga do Chocolate Surpresa da Nestlé (Nestlé/Divulgação)

A sua principal “atração”, além do chocolate em si, era que cada embalagem vinha com uma imagem ou fotografia colorida, geralmente de animais. Além disso, uma das estratégias de marketing para impulsionar a venda do Chocolate Surpresa foi a distribuição de álbuns para colar as figurinhas que chegavam com os chocolates. Um dos mais emblemáticos foi o de temática "Dinossauros", de 1993.

Agora, os tradicionais cards físicos do produto ganham um toque de tecnologia com um QR Code nas embalagens que oferece acesso a uma experiência virtual, onde os consumidores podem visualizar as três espécies da fauna em realidade aumentada.

Produzido com cacau sustentável, o Surpresa reforça o compromisso da companhia com práticas responsáveis. O chocolate chega em três versões de embalagens ilustradas com animais emblemáticos da Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Cerrado – a onça-pintada, o tucano e o lobo-guará –, além de 15 estampas exclusivas nos tabletes.

"Trabalhamos para resgatar a memória afetiva do seu público fiel, mas também para trazer inovação e interatividade para as novas gerações, levando uma mensagem tão importante como a necessidade da preservação ambiental e os benefícios da agricultura regenerativa”, diz Tatianna Perri, diretora de Marketing de Chocolates.

O jogo Mundo Surpresa

O icônico Chocolate Surpresa voltou com cards colecionáveis em versão virtual e com um jogo chamado “Mundo Surpresa” na plataforma Roblox. Desenvolvido em parceria com a Rogue Unit, o jogo acontece em uma fazenda e aborda o processo de produção de cacau sustentável.

O jogo permite que os jogadores enfrentem o desafio de desenvolver uma fazenda de cacau, aplicando práticas de agricultura regenerativa. Ao longo do jogo, as pessoas acumulam pontos para conquistar cards colecionáveis, que trazem informações sobre os três animais símbolos do Surpresa e o bioma ao qual pertencem.

Os clássicos onça-pintada, o tucano e o lobo-guará também farão parte do game. Eles ganham papéis interativos ao acompanhar e ajudar os jogadores para conquistar os objetivos.

A experiência é gratuita e todo o progresso no jogo é baseado no desempenho do jogador, sem custos externos. O desbloqueio de novas funcionalidades, como melhorias para ferramentas, é feito exclusivamente por meio da moeda virtual do jogo, conquistada ao completar missões, vender itens produzidos na fazenda, realizar ações sustentáveis e cumprir objetivos.